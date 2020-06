Romper cadena de contagios, objetivo en 2o paso hacia Nueva Convivencia: Gobernador

Morelia, Michoacán, a 29 de junio de 2020.- Ante las dificultades económicas que enfrentan las familias en Michoacán, a partir del primer día de julio iniciará el segundo paso hacia la Nueva Convivencia en la entidad, que tiene como objetivo romper la cadena de contagios por COVID-19, señaló el Gobernador Silvano Aureoles Conejo.



“Esto no quiere decir que el peligro se haya ido de Michoacán, ni que los contagios y las muertes por COVID-19 desaparecieron; del lado del gobierno vamos a reforzar las medidas sanitarias porque por encima de todo, está la salud y la vida de las michoacanas y los michoacanos”, puntualizó.



En un mensaje dirigido a la población del estado, Aureoles Conejo precisó que avanzar a la siguiente etapa ha sido posible gracias al cumplimiento de las medidas preventivas, que se logró gracias a la carta compromiso signada por el sector empresarial, sin embargo recalcó que no es momento de bajar la guardia.



“Pido también de toda la responsabilidad de las y los presidentes municipales, para no relajar las medidas sanitarias”, precisó.



Para tal efecto, el mandatario estatal anunció el inicio de operaciones de los Guardianes de la Salud, hombres y mujeres que saldrán a las calles a verificar el cumplimiento de las medidas sanitarias en negocios y espacios públicos, bajo la supervisión estricta de la Secretaría de Salud, Policía Michoacán, la Guardia Nacional y los ayuntamientos.



De esta manera, a partir del 1 de julio, los establecimientos podrán extender sus servicios a un 50 por ciento de su capacidad, incluidos los gimnasios, que deberán establecer asistencia con previa cita, mientras que la apertura de bares dependerá de la Bandera de Riesgo con la que cuente el municipio.



Aureoles Conejo indicó que los conciertos y eventos masivos, los velorios y sepelios, las manifestaciones y marchas, las clases presenciales, los eventos públicos, fiestas patronales y de las comunidades, seguirán prohibidos durante esta etapa.



Por tal motivo, la apertura económica gradual se tendrá que llevar a cabo de la siguiente manera:



• La capacidad de los hoteles se extiende al 50 por ciento.



• Los eventos deportivos, sólo podrán realizarse sin público.



• Los gimnasios, de acuerdo a su tamaño, funcionarán del 25 al 50 por ciento de su capacidad, mediante citas.



• Los cines y centros comerciales funcionarán a la mitad de su capacidad.



• Las iglesias ampliarán su número de asistentes de un 25 al 50 por ciento, de acuerdo al tamaño del templo.



• En balnearios y lugares recreativos, podrán aperturar al 50 por ciento, pero deberán tener en todo momento filtros para detectar personas con síntomas, mantener la sana distancia dentro de sus instalaciones, no permitir la presencia de adultos mayores, y dar a conocer el riesgo existente de contagio.



• En el caso de los bares, dependerá de la bandera y el número de contagios de cada municipio y sólo se permitirá que reciban entre un 25 o 50 por ciento de clientes, de acuerdo al tamaño.



Para romper la cadena de contagios, en esta segunda etapa de la Nueva Convivencia, el Gobernador pidió a las personas actuar con corresponsabilidad e identificar las medidas de protección, como son:



1. Aislamiento en caso de ser positivos.

2. Quedarse en casa el fin de semana o por las tardes, si no tienen actividades esenciales que realizar.

3. No ir a tianguis y a centros comerciales con niños, adultos mayores o personas de riesgo.

4. Ante cualquier síntoma respiratorio, no asistir a tu trabajo, y quedarse al menos 14 días en casa con supervisión médica.

5. No asistir a lugares de alto riesgo si pertenece al grupo de personas vulnerables.

6. No asistir a lugares con concentración de personas; tomar la sana distancia, lavarse las manos, no besos, no abrazos, no saludo de mano y usar siempre el cubrebocas.