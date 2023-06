Retro | La historia del ícono musical que conquistó los años 80 y regresó al estrellato

Rick Astley, nacido el 6 de febrero de 1966 en Newton-le-Willows, Reino Unido, es un cantante y compositor británico que dejó una huella imborrable en la música pop de los años 80. Su inconfundible voz, su estilo único y su carisma en el escenario lo convirtieron en uno de los artistas más reconocidos de la época.

La carrera de Rick Astley comenzó en la industria musical como cantante en el grupo juvenil “FBI” a principios de los años 80. Sin embargo, fue su encuentro con los productores Mike Stock, Matt Aitken y Pete Waterman lo que realmente impulsó su carrera. Juntos, crearon un sonido distintivo conocido como “Stock Aitken Waterman”, que dominó las listas de éxitos de la década.

En 1987, Rick Astley lanzó su sencillo debut, “Never Gonna Give You Up”, una canción pegadiza con un ritmo contagioso y la voz inconfundible del cantante. El tema se convirtió rápidamente en un éxito mundial y alcanzó el número uno en las listas de varios países. El estilo único de Rick Astley, su apariencia juvenil y su habilidad para bailar capturaron la atención de los fanáticos de la música pop en todo el mundo.

El álbum debut de Rick Astley, “Whenever You Need Somebody”, fue lanzado ese mismo año y cosechó un éxito masivo. El disco incluía varios éxitos adicionales, como “Together Forever” y “She Wants to Dance with Me”, que consolidaron aún más su popularidad y lo convirtieron en un fenómeno de la música pop.

A lo largo de su carrera, Rick Astley continuó lanzando álbumes y sencillos exitosos, explorando diferentes estilos musicales y demostrando su versatilidad artística. Sin embargo, a fines de los años 80 y principios de los 90, decidió alejarse de los escenarios para dedicarse a su vida personal y alejarse del agitado mundo de la música.

A pesar de su retiro temporal, Rick Astley dejó un legado imborrable en la música pop. Su canción “Never Gonna Give You Up” se convirtió en un fenómeno viral en la era de Internet, gracias al meme conocido como “Rickrolling”, que consistía en engañar a las personas con un enlace que llevaba al video musical de la canción.

En 2007, Rick Astley sorprendió a todos al hacer un regreso triunfal a la industria de la música. Lanzó su álbum “The Ultimate Collection” y se embarcó en una exitosa gira internacional. Su regreso fue recibido con entusiasmo por los fans de antaño y también capturó la atención de una nueva generación de seguidores.

Desde entonces, Rick Astley ha seguido lanzando música y deleitando a sus fans con su talento y carisma. Ha demostrado ser un artista resiliente y ha ganado el reconocimiento y el respeto de la industria musical por su contribución a la música pop.

La historia de Rick Astley es una muestra de su pasión por la música, su habilidad para reinventarse y su impacto duradero en la cultura popular. Su música sigue siendo apreciada y su legado perdura como uno de los íconos más destacados de los años 80. Rick Astley continúa inspirando a nuevas generaciones de artistas y su influencia en la música pop perdura hasta el día de hoy.