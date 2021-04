Resuelve TEPJF a favor de Abraham Sánchez; será candidato por RSP

Morelia, Michoacán.- El día de hoy viernes nueve de abril del año 2021, sesionó el Pleno de la Sala Superior, del Tribunal Electoral Federal, resolviendo conforme a derecho y restituyéndome mi derecho de ser candidato a la gubernatura del Estado de Michoacán por el partido Redes Sociales Progresistas. Desde un principio me sentí confiado debido a la pronta y acertada actuación de mi equipo legal y del Partido.

En todas mis acciones de vida he respetado la legalidad y las instituciones, como empresario siempre he reconocido que la transparencia es fundamental para el crecimiento de mi persona, mi familia, mi Estado y mi país.

Al tomar la importante decisión de participar en cuanto a candidato a Gobernador por mi querido Estado de Michoacán, supe que los valores arraigados en mi vida no serian diferentes a los que planteo impulsar en mi proyecto de gobierno que he decidido iniciar en esta etapa de vida.

Ahora me dirijo a los michoacanos y ciudadanos que tienen su residencia en el estado, además de los migrantes paisanos, que cada día que pasa, trabajan arduamente en el extranjero con la ilusión de algún día, regresar a un Michoacán mejor como lo hizo alguna vez un servidor.

Tengan por seguro que no haré campaña para atacar a otros candidatos, ni presentaré propuestas inviables, al contrario; realizaré propuestas viables y claras, de la misma manera gestionaré recursos para nuestro estado. En este momento, me encuentro trabajando en acciones que permitan el repunte de nuestro estado en forma inmediata, necesitamos resultados, necesitamos compromisos firmes, no más promesas, y, sobre todo, no más simulaciones gubernamentales. Michoacán, no merece el rezago en el que nos tienen, merecemos ser punta de lanza en el país, merecemos mas para los nuestros.