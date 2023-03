Respeto a la titular de la Presidencia de la SCJN piden abogados del país

Abogados y profesionistas que integran el colectivo Grupo Integral de Derechos Humanos “Lex-magister” reprobaron las acciones de violencia que se ejerce en contra de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Unión, de manera particular con la titular de la presidencia, la ministra Piña Hernández.



“Exigimos a las autoridades competentes dar con los responsables de esta inducida violencia de género, destinada a amedrentar a nuestras autoridades judiciales y reiteramos nuestro respaldo incondicional a la ministra Piña Hernández y a todos los integrantes del circuito judicial del país”, expuso.



Su presidente, el doctor Jesús Rey Fierro Hernández, explicó que estas acciones se realizan a través de redes sociales en contra de la ministra presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Norma Lucía Piña Hernández, consecuencia del encono social incitado desde Palacio Nacional en el discurso en contra, también, de jueces, magistrados y ministros.



El jurista Fierro Hernández recordó que el colectivo que dirige, el GIDH, tiene presencia y afiliación en todo el territorio nacional, por lo que el llamado es de prácticamente todos los integrantes del gremio de juristas del país, ya que no sólo se desprestigia a un integrante de la Corte, sino a todo el gremio.



En el marco del Día Internacional de la Mujer (8M), el abogado litigante reconoció que está andanada de denuestos en contra de la primera mujer que preside la SCJN, no sólo constituye una agresión de género, sino una violación a los derechos humanos, que, dicho sea de paso, México ha suscrito a través de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización de la Naciones Unidas (ONU).



Recordó que esta declaración de corte internacional compromete a sus Estados miembros a que “toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición”.



Sobre el Día Internacional de la Mujer, el doctor Jesús Rey Fierro Hernández resaltó que en todo el mundo se refrendará el respeto a la mujer como género, “actos que permitirán debatir sobre las responsabilidades y el rol de todo el ecosistema digital para mejorar el respeto a los derechos de ellas como personas”.



Recordó que está efeméride nace en 1857 cuando mujeres trabajadoras de la fábrica “Textilera Cotton”, en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, realizaban una gran manifestación por las calles cercanas a la fábrica, para reclamar mejores condiciones de trabajo y la reducción de la jornada laboral.



“En México tomaríamos una actitud ingenua si dejamos pasar el acoso y el denuesto en contra de la persona que hoy dirige la máxima tribuna judicial de nuestro país, que hoy recae en la ministra Piña Hernández”, remató el doctor en derecho Fierro Hernández.



