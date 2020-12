Respetan visitantes protocolos sanitarios en Santuarios de la Mariposa Monarca

Morelia, Michoacán, a 8 de diciembre de 2020.- Con la premisa de salvaguardar la salud de los visitantes y los prestadores de servicios turísticos en los santuarios de la mariposa Monarca en Michoacán, se impusieron medidas protocolarias específicas que hasta el momento han sido respetadas en su mayoría, informó la secretaria de Turismo estatal, Claudia Chávez López.

En ese tenor, agradeció a las y los ejidatarios de los santuarios su compromiso y su responsabilidad en la implantación y seguimiento de los protocolos.

La funcionaria refirió que, de acuerdo con el reporte que le fue enviado por el director de la Reserva de la Biósfera de la Mariposa Monarca, Felipe Martínez Meza, los fines de semana, del 28 al 29 de noviembre y del 5 al 6 de diciembre de 2020, personal asignado al Área Natural Protegida RB Mariposa Monarca, realizó recorridos de campo por las instalaciones de los santuarios Sierra Chincua, en el municipio de Angangueo y Senguio, así como en el santuario El Rosario, en donde se puedo constatar que todos los prestadores de servicios turísticos locales usan correctamente el cubrebocas durante su jornada laboral.



Además, los prestadores de servicios llevan a cabo la toma de temperatura de cada uno de los visitantes que ingresan a los santuarios, así como la desinfección corporal mediante “el rocío” con un atomizador; cada uno de los visitantes recibe una ración de gel antibacterial para limpiar sus manos, previo al ingreso al Santuario.



Los filtros sanitarios están ubicados en sanitarios, puestos de artesanías y alimentos; además, en los módulos para venta de comida, se respetan los espacios acordados para los comensales y el número de visitantes que puede ingresar a degustar sus alimentos.

Se lleva a cabo la desinfección del dinero acorde a la técnica aprendida, de igual manera las plumas utilizadas para el registro de visitante, se desinfectan constantemente.



Los caballerangos atienden las indicaciones recibidas para la atención segura en términos de salud para el visitante, limpiando cada vez que se requiere la silla de montar del caballo y riendas.

Se respetan los circuitos establecidos para la observación de la mariposa Monarca, con una entrada y una salida, evitando de esta manera el encuentro y aglomeración de personas.



Así mismo, el visitante, en su gran mayoría, utiliza cubrebocas, aunque en diferentes momentos se los quita para respirar mejor, ante la complicada situación de caminar cuesta arriba, en camino de terracería y en sitios por encima de los 3,000 metros sobre el nivel del mar.

Al momento los visitantes y prestadores de servicios turísticos locales han respetado el no tirar cubrebocas en los espacios boscosos durante su recorrido y/o estancia en los Santuarios; los visitantes no utilizan spray desinfectante y gel antibacterial en las colonias de mariposa Monarca; igualmente no se ha identificado persona alguna quitándose el exceso de gel o desinfectante en los cuerpos de agua o manantiales.

Es de destacar que los Santuarios abrieron sus puertas al público el pasado 28 de noviembre, lo anterior bajo estrictas medidas sanitarias para evitar la propagación del COVID-19.