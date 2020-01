La Ley de Ingresos del municipio de Zacapu para el ejercicio fiscal 2020 que presentó al Ayuntamiento al Congreso del Estado y que fue analizada y dictaminada en Comisiones Unidas, así como aprobada por el Pleno de la LXXIV Legislatura Local, con la que se otorgó certidumbre a la población, al no contemplar incrementos que lastimen la economía de las familias, afirmó la diputada Wilma Zavala Ramírez.

Los únicos cambios realizados a la referida Ley, explicó que consistieron en bajar las tarifas del agua al sector residencial y al industrial, ya que proponían incrementos de 20% y 18% respectivamente, mismas que fueron ajustadas a solo 5% de aumento, que corresponde a la inflación que se proyecta para este año.

En cuanto a los descuentos en las tarifas del agua potable para jubilados y pensionados, estos no fueron incluidos en la propuesta que el Ayuntamiento presentó al Congreso, por lo que no forman parte de la Ley aprobada y publicada, no obstante, el SAPAS podrá realizar cualquier tipo de descuento, toda vez que son un organismo descentralizado, y bastará el acuerdo de los integrantes de su Junta de Gobierno para aplicarlos, explicó.

No se omite señalar, que el Ayuntamiento tuvo que presentar 2 ocasiones su propuesta de Ley, ya que la primera propuesta contenía diversas fallas técnicas, así como poca claridad en el cobro de las tarifas, lo cual dejaba en la incertidumbre al usuario.

No obstante, aclaró que dichas fallas fueron subsanadas gracias al trabajo realizado en las Comisiones de Hacienda y Presupuesto del Congreso.

En cuanto al impuesto Predial para el 2020, es preciso aclarar que no se incrementa respecto al año 2019. El monto total estimado de ingresos para el municipio asciende a más de 261 millones de pesos.