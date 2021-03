Reportan fallas en Internet de Telcel en todo México

Ciudad de México.- Usuarios en redes sociales han reportado fallad que afecta al servicio de datos móviles de la compañía de telecomunicaciones Telcel.

Según diferentes publicaciones la falla en la red se registra desde la madrugada pero es hasta esta mañana que todos los usuarios han detectado el inconveniente al tratar de usar sus datos móviles.

Hasta el momento no hay una postura oficial sobre la falla por parte de la compañía, sin embargo, el problema se registra en diferentes ciudades de todo México.

En Downdetector, plataforma que registra reportes de fallas de servicios digitales, se puede apreciar que hay reportes en todas las principales ciudades del país.

Ciudad de México, Guadalajara, Guanajuato y Monterrey son las zonas con más reportes de fallas.

Los usuarios reportan que el inconveniente es únicamente con el servicio de datos móviles, por lo que la red sí funciona para mensajes SMS y llamadas de voz.

La cuenta oficial de soporte no ha emitido un mensaje oficial y no ha reconocido públicamente la falla, por tal motivo, no se tiene motivos específicos ni hora estimada de solución.

