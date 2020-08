Rendición de cuentas, sin exponer a la población debe ser una prioridad: Humberto González

El cumplimiento de los principios de transparencia y rendición de cuentas debe ser una prioridad aún en estos tiempos tan complejos de la pandemia por el Covid-19, pero priorizando la salud, seguridad y bienestar de la población, optando por mecanismos que no pongan en riesgo la vida de las personas, aseguró el diputado Humberto González Villagómez, integrante de la Comisión de Fortalecimiento Municipal y Límites Territoriales en el Congreso del Estado.



En el marco del Segundo Informe de Gobierno del presidente municipal de Jiménez, Arturo León Balbanera reconoció el trabajo de las autoridades locales y que para dar cumplimiento a la Ley, se optara por el uso de la tecnología, al realizar un evento en la Casa de la Cultura, en el que solo estuvieron 25 personas, incluidos los miembros del cabildo y se transmitió a través de las redes sociales.



El diputado local por el Distrito de Puruándiro reconoció los esfuerzos que pese a la pandemia están realizando varias autoridades locales para rendir cuentas a los ciudadanos e informar sobre en qué y cómo se gastaron los recursos públicos, y que dichos eventos se realicen apegados a los protocolos sanitarios recomendados, con el fin de disminuir riesgos, poniendo por delante la salud de sus representados.



“Celebró el trabajo con resultados que ha hecho Arturo León y el Cabildo a lo largo de su administración y que el esfuerzo para dar cuentas a la población, se acompañe del uso de las plataformas digitales, para que la población pueda ejercer el derecho de la información plasmada en nuestras leyes que nos rigen y las autoridades puedan rendir cuentas, pero apegados a esta nueva realidad, en la que es responsabilidad de todos, aportar a la salud y bienestar de quienes nos rodean, para romper la cadena de contagios por Covid-19”.



En ese contexto, reconoció a los alcaldes que con responsabilidad y privilegiando la seguridad de los ciudadanos, y están realizando actos privados para no generar aglomeraciones y al hacer uso de los mecanismos de las tecnologías para que la información llegue a sus representados, sin tener que salir de casa.



Humberto González subrayó que la transparencia y rendición de cuentas es un elemento fundamental en toda democracia, por lo que los 113 ayuntamientos de Michoacán están obligados a cumplir en tiempo y forma tal como lo marca la Ley Orgánica Municipal del Estado con sus informes este mes, y convocó a que los mismos se realicen apegados a los protocolos recomendados, para evitar exponer a la población a contagios.



De acuerdo con la Ley Orgánica Municipal de Michoacán en su artículo 49, se establece que desde el pasado primero de agosto empezó a correr el plazo para los presidentes municipales informen a la población, en sesión pública y solemne del Ayuntamiento, sobre el estado general que guarda la administración pública municipal, sin embargo, por la pandemia y atendiendo las recomendaciones de las autoridades estatales, federales y organismos internacionales, así como especialistas en salud, se deben evitar eventos masivos.



Dejó claro que la pandemia tampoco debe ser pretexto para no informar, ya que transparentar el ejercicio de los recursos públicos, contribuye a recuperar la confianza y credibilidad de la sociedad en las instituciones, además de que contribuye a que la población conozca qué y cómo se hace.



En ese contexto, llamó a las autoridades municipales a no realizar eventos masivos y hacer uso de los medios electrónicos para llegar a toda la población que representan.