Morelia, Michoacán, a 26 de enero de 2020.– La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), continúa con la campaña de vacunación por temporada invernal (2019-2020), para la prevención de enfermedades respiratorias entre las y los michoacanos, con un 80.9 por ciento de avance.





La institución ha vacunado a 505 mil 326 personas contra la influenza, principalmente menores de 5 años, adultos mayores, embarazadas y personas con enfermedades crónicas no transmisibles, como diabetes, obesidad, hipertensión o enfermedades respiratorias, como el asma o enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), por considerarse vulnerables.





La entidad registra un acumulado de 23 casos de influenza, todos sin antecedente de vacunación, -diez H1N1, seis H3N2 y siete tipo B -, por lo que se exhorta a la población que aún no se ha vacunado a que acuda a las unidades médicas de la SSM a aplicarse el biológico.





Incrementar el consumo de alimentos ricos en vitamina C, como las naranjas, toronjas, mandarinas y guayabas, así como beber abundantes líquidos tibios, como infusiones o caldos, son algunas de las recomendaciones que hace la SSM.





En caso de presentar algún síntoma, como falta de respiración, silbidos de pecho o hundimiento del mismo, así como temperaturas por arriba de los 39 grados durante más de tres días, se debe evitar auto medicarse y acudir al hospital o centro de salud más cercano para que sea atendido por un especialista y no se ponga en riesgo la vida.