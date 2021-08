Refuerzo al PRD de Michoacán

Christián Gutiérrez.

El próximo diputado federal michoacano, Francisco Javier Huacus Esquivel, dejó al Partido del Trabajo (PT) y se unió como refuerzo al Partido de la Revolución Democrática (PRD) y, a la Alianza “Va por México”, que integra a los partidos PAN, PRI y PRD.

Este hecho no es menor, por una sencilla razón: se va del PT señalando algo muy grave: “Hoy hemos tomado una decisión política, renunciamos al PT y renunciamos a la bancada del PT y […] hacemos esto por convicción y sobre todo nos vamos a mantener a la izquierda y por eso la decisión de estar en el PRD porque también vemos que no hay argumentos ya válidos para defender la política de seguridad de abrazos y no balazos”.

¿Cómo entender esto? El diputado Huacus es de la Tierra Caliente de Michoacán y esto dice mucho, porque está demostrando ser un escéptico y estar molesto por la política de “abrazos y no balazos” del Presidente López Obrador.

Desde mi óptica, me parece que la ascendencia del diputado legitima su preocupación, en el sentido de que esa “frasecilla dominguera” de abrazos y no balazos, gusta a algunos, pero no cura nada de la violencia en la región de Tierra Caliente.

Por eso me atrevo a asegurar que el Presidente de México le ha fallado a una buena parte de quienes confiaron en él para disminuir la violencia en el país.

Huacus Esquivel es legislador federal actualmente; en su momento llegó con el proyecto de Morena y de su líder López Obrador, pero el desencanto también le llegó al diputado. Estoy seguro que se dio cuenta que, no es posible que el Presidente le mienta a todo el pueblo, todo el tiempo, como lo dijo Abraham Lincoln.

Por último, vale la pena rescatar otras palabras fuertes que mencionó el ahora legislador perredista, durante su presentación ante sus compañeros legisladores de la Alianza “Va por México”. El diputado michoacano dijo: “En la Tierra Caliente hubo una elección criminal, debo decirlo con mucha seguridad, porque está manchada la elección de Michoacán. […] y, desde esta Cámara, desde la tribuna vamos a defender a nuestros paisanos y a los ciudadanos que votaron el 6 de junio”.

Esta aseveración, no puede dejar de observarse.

El nuevo gobernador de Michoacán recibirá el Poder Ejecutivo dentro de unas cuantas semanas, pero lo recibirá con tres tumores llenos de cáncer que no han podido ser extirpados desde su aparición, hace aproximadamente 10 años:

a) Las finanzas públicas están en quiebra.

b) Los sindicatos educativos y de salud, no dan tregua para sanear las nóminas de estos dos sectores, que son los que más recursos consumen en sueldos, salarios y bonos.

c) La Universidad Michoacana no sale ni saldrá de su crisis económica, porque sus sindicatos están acelerando la muerte de la gallina de los huevos de oro.

Sumado a estos tres tumores con cáncer, el próximo Gobernador debe llegar limpio de presuntas canonjías, porque eso le daría legitimidad política y legal. La primera, se gana en las urnas, la segunda, debe otorgarla el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

¿Qué tanto sabe el diputado Francisco Huacus acerca de la elección del pasado 6 de junio? Eso, tendrá que decirlo con pruebas o con explicaciones detalladas para beneficio de los michoacanos, sean o no militantes de partidos, simpatizantes o apartidistas.

¿Qué tanto aportará este diputado a los michoacanos sumándose al PRD? Eso estará por verse. Ganó una reelección, lo que indica que tiene un trabajo social que lo respalda, pero veremos si su base electoral y social respeta su cambio de camiseta.

¿Qué tanto ganarán los michoacanos con un perfil como este sumado a la Alianza “Va por México” que buscará la Presidencia de la República en el año 2024? Eso solamente el tiempo lo dirá; por lo pronto, hay que esperar a que se asiente el polvo que levantaron las bombas que dejó caer el fin de semana recién pasado.

Todo lo que dijo tiene un peso importante, y hay que seguir profundizando en el tema para beneficio de los michoacanos.

* El autor es consultor, tiene estudios de doctorado en Política, de maestría en Comunicación, de maestría en Neuromarketing, de maestría en Ciencia Política y de licenciatura en Derecho.

