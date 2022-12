Refuerza SSM vigilancia epidemiológica en esta temporada invernal

Morelia, Michoacán, a 3 de diciembre del 2022.- Derivado de las bajas temperaturas que se han presentado en la entidad en las últimas semanas, la Secretaría de Salud en Michoacán (SSM) refuerza las acciones de prevención y promoción en salud; así como la vigilancia epidemiológica, con el propósito de evitar incremento de enfermedades de las vías respiratorias en la población.

Durante la temporada invernal, los casos de infecciones respiratorias agudas incrementan hasta en un 10 por ciento, comportamiento esperado dentro de los parámetros epidemiológicos; sin embargo, la institución no baja la guardia para salvaguardar y cuidar la salud de las y los michoacanos.

En lo que va del año, la entidad presenta un acumulado de 408 mil 311 casos de enfermedades respiratorias agudas, cifra superior a la registrada en el mismo periodo de 2021, donde se tenía un acumulado de 299 mil 31 casos, por ello, la SSM recomienda a la población extremar precauciones en el cuidado de su salud y acudir a vacunarse contra la influenza y COVID-19.

Además, alerta sobre las consecuencias de la automedicación, ya que puede producir efectos secundarios por el uso excesivo de algunos medicamentos, resistencia a los antibióticos, puede enmascarar algunas enfermedades e, incluso, eliminar algunos síntomas que alterarían el diagnóstico.

Importante destacar que, aunque algunos medicamentos no requieren receta médica, no significa que sean inofensivos y no puedan resultar perjudiciales, por lo que antes de empezar cualquier tratamiento se debe consultar al médico.

Ante síntomas típicos de la gripe como congestión, goteo nasal, tos, estornudo, dolor de cabeza o muscular y cansancio, se debe acudir a su unidad médica más cercana, éstas están preparadas para recibir y atender a las personas que presenten algún problema respiratorio. Es importante no automedicarse; así como aumentar la ingesta de líquidos, verduras y frutas ricas en vitamina C.

El lavado de manos debe ser constante, abrigarse y consumir bebidas calientes no alcohólicas, permanecer en completo reposo en caso de enfermedad, evitar lugares muy concurridos, cubrir con el ángulo del codo o un pañuelo desechable la nariz y boca al toser y estornudar, son acciones preventivas que ayudan al cuidado de la salud.