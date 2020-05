Refuerza SSM acciones preventivas contra enfermedades respiratorias

Morelia, Michoacán, a 27 de mayo de 2020.- La Secretaría de Salud en Michoacán (SSM), intensifica las acciones preventivas y la vigilancia epidemiológica durante esta contingencia por COVID-19, a fin de evitar el incremento de enfermedades respiratorias.

Es así que se trabaja en reforzar las acciones preventivas y los cuidados entre los pacientes que acuden a consulta a los hospitales y centros de salud por algún padecimiento relacionado con las vías respiratorias.

De acuerdo con el corte epidemiológico correspondiente a la semana 19, Michoacán registra un acumulado de 276 mil 183 casos de enfermedades respiratorias, 27 mil 453 menos que el año pasado en el mismo periodo, donde se registraron 303 mil 636 casos.

La rinofaringitis o catarro común es una de las enfermedades más frecuentes que afectan a los menores de cinco años principalmente, por ello, se exhorta a la población a extremar precauciones, no automedicarse y no relajar las medidas de prevención.

Para identificar y tratar estos padecimientos, la SSM refuerza la atención médica de sus unidades hospitalarias y Centros de Salud, a través de la vigilancia epidemiológica y las actividades de promoción en salud.

Es importante estar al pendiente de la salud de los niños y adultos mayores por considerarse de los sectores más vulnerables a padecer las enfermedades respiratorias, mismas que de no ser atendidas a tiempo pueden derivar en complicaciones serias que pueden poner en riesgo su salud y vida.

Es importante que la población esté alerta ante síntomas de alarma que puedan incidir en una complicación, como respiración agitada o dificultad para respirar, hundimiento en el pecho, decaimiento general, pérdida de las ganas de comer, fiebre durante más de tres días y ruidos en el pecho. En caso de presentar alguno de estos se recomienda acudir de manera inmediata al centro de salud más cercano.

Evitar, principalmente en niños, adultos y mujeres embarazadas los cambios bruscos de temperatura; que se abriguen al salir a la intemperie, especialmente durante las primeras y las últimas horas del día; no caminar descalzos.

Además, se aconseja incrementar el consumo de alimentos ricos en vitamina C, como las naranjas, toronjas, mandarinas y guayabas, así como beber abundantes líquidos tibios, como infusiones o caldos.

Asimismo, se recomienda no automedicarse y acudir a la unidad de salud más cercana, permanecer en reposo y no salir de casa, alimentarse sanamente, evitar lugares aglomerados, cubrir nariz y boca al toser o estornudar con el ángulo del codo o con un pañuelo desechable, nunca con las manos, no saludar de beso o abrazo y lavar los utensilios usados por las personas.