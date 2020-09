Refuerza SSM acciones de promoción con material informativo a COVID-19

Morelia, Michoacán, a 17 de septiembre de 2020.- La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), continúa reforzando las acciones en promoción de salud con material informativo sobre COVID-19, a efecto de romper con la cadena de contagio.



Lo anterior tiene como propósito generar conciencia entre la ciudadanía de no relajar las medidas básicas de prevención e higiene en este marco de la Nueva Convivencia, las cuales son fundamentales para evitar la propagación del virus.



Mediante acciones transversales y coordinadas entre el Gobierno del Estado y los diferentes sectores de la sociedad, se ha logrado distribuir un millón 931 mil 261 materiales entre volantes, carteles y lonas.



Los materiales contienen información sobre ¿qué es el coronavirus?, síntomas, tratamiento y prevención; definición operacional del COVID-19; cómo transportarse de manera segura y filtros familiares; así como lavado de manos, aviso a migrantes y promoción del saludo con un #HolaEsSuficiente, lo que ha permitido mitigar y contener la epidemia.



Para ello, se ha trabajado de manera coordinada con las 8 Jurisdicciones Sanitarias, a efecto de dotar de material a los 364 Centros de Salud, 27 hospitales, 73 unidades móviles, 951 comunidades, 3 mil 373 farmacias, 2 mil 846 clínicas y médicos particulares, mil 18 escuelas, mil 321 centrales camioneras y de transporte público.



Así como 2 mil 423 dependencias gubernamentales (estatales, municipales y federales), mil 80 instituciones bancarias, 161 estancias de adultos mayores, 275 estancias infantiles, 20 mil 93 hoteles, restaurantes, comercios, tiendas y prestadores de servicios a través de Comisión Estatal de Protección Contra Riesgos Sanitarios (Coepris).



También se hizo llegar material a los 113 ayuntamientos, Poder Legislativo, Judicial, 260 parroquias, 150 tiendas Oxxo, Asociación de Charros, tiendas a detalle a través de FEMSA, casetas y paraderos en autopistas de Michoacán, asociaciones turísticas y agencias de viajes, transportistas, grupos religiosos, Farmacias del Ahorro y tiendas Elektra.



Aunado a esto, los 113 ayuntamientos y 4 mil 486 organizaciones civiles han realizado sus propios materiales y además las unidades de salud han instalado 2 mil 557 periódicos murales, se transmite spots en 464 pantallas que se encuentran instaladas en centros de salud y hospitales, se han pautado 11 mil 988 spots de radio y 4 mil 839 de televisión en toda la entidad.



Se concientiza a la población con mensajes del cuidado de la salud a través de la instalación de 190 pantallas digitales ubicadas en puntos estratégicos como centros comerciales, avenidas principales, bancos, centrales camioneras y negocios.



Se han instalado 443 espectaculares con mensajes alusivos a la prevención del COVID-19, y se ha contado con el apoyo de 20 mil 815 unidades de transporte público en la difusión.



Todo el material distribuido hace énfasis en las medidas básicas de higiene dentro del hogar, como uso de gel antibacterial, lavado constante de manos, mantener sana distancia, no saludar de mano, beso y/o abrazo y estornudar en el ángulo interno del brazo; así como no tocarse la cara con las manos sucias, toda vez que el COVID-19 entra al organismo a través de las mucosas de ojos, nariz y boca.



La SSM, pone a disposición de la población el 800-123-2890 con 11 líneas para resolver todas sus dudas médicas y a dónde acudir en caso de algún síntoma; así como el micrositio bit.ly/MichCOVID-19 donde encontrarán toda la información disponible sobre este padecimiento.