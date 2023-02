Recupera Colegio de Morelia su esencia como espacio formador de la juventud de Morelia

Morelia, Michoacán; a 13 de febrero de 2023.- El Presidente Municipal, Alfonso Martínez Alcázar, celebró el 10° Aniversario del Colegio de Morelia, quien acompañando de su esposa y directora del DIF Morelia, Paola Delgadillo, así como del ex gobernador de Michoacán Fausto Vallejo Figueroa y funcionarios municipales, entregó reconocimientos a trabajadores con más de 8 años de servicio, y realizó la inauguración de un Espacio Gamer para la juventud moreliana.

Durante su mensaje, el alcalde dijo que una buena administración no se basa nada más en las obras que se hacen, sino en cómo se les da vida y qué mantenimiento le dan a todo lo que sus antecesores crearon en la ciudad, por lo que aseguró que luego de detectar que la mayoría de los delitos que se cometen en la ciudad están en manos de jóvenes que no estudian ni trabajan, es que decidieron darle vida a dicho espacio que estaba abandonado y que en algún momento perdió la verdadera esencia por la que había sido creado.

“Y así surgen las becas y el Colegio de Morelia en donde es un espacio de integración; aquí podemos tener además de muchas actividades, oficios y eventos, integrar a las universidades que son solidarias con nuestro municipio y que nos ayudan a becar a jóvenes para poder darles una mejor oportunidad en nuestro municipio, y esa es la verdadera esencia de la creación de este espacio como el Poliforum, y hoy Colegio de Morelia”, subrayó.

Por su parte, Paola Delgadillo dijo estar contenta de celebrar un aniversario más del Colegio de Morelia, un lugar que ha sido testigo de metas y sueños, que por medio del esfuerzo, la constancia y la perseverancia se han podido cumplir, pues el objetivo del Colegio de Morelia es construir un espacio en el que las personas de la ciudad tengan acceso a una educación innovadora e integral que les permita la construcción de un futuro más brillante para ellos y para sus familias.

En este contexto aprovechó para adelantar que en pocos días el DIF Morelia estará anunciando un nuevo centro que abrirá sus puertas en la institución y que recibirá a cientos de jóvenes que podrán realizar distintas actividades artísticas, lúdicas, culturales y recreativas con el objetivo de alejarse de las conductas antisociales, desarrollar sus habilidades y continuar creando nuevas oportunidades para su vida futura.

En su oportunidad el ex gobernador Fausto Vallejo Figueroa se dijo agradecido por estar presente en el espacio y escuchar qué es lo que se está haciendo, pues señaló que lo de menos son los tabiques, o el cemento, pero si no se le da a la utilidad adecuada a los espacios públicos no sirven absolutamente de nada, por lo que reconoció ver con mucha satisfacción que el Colegio de Morelia está brillando, innovando y acercando a un sector tan vulnerable de la ciudad como es el de la zona norte, un espacio para la tecnología, la educación, el deporte.