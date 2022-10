Rector de la UMNH Raul Cárdenas, en el top ten de mejores rectores de universidades públicas de México￼

El Rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Raúl Cárdenas Navarro, ingresó al top ten de rectores con mayor popularidad dentro de las Universidades Públicas del país.

De acuerdo al Ranking de Rectores de Universidades Públicas de México, publicación de CE Research S.A. de C.V. del mes de octubre de 2022, el rector nicolaita registró un nivel de popularidad que lo ubica en el octavo lugar de este ranking.

La presente clasificación es resultado de entrevistas telefónicas realizadas al azar a ciudadanos mexicanos mayores de 18 años que viven en los 32 estados del país, y que representan a la población con mayor grado de escolaridad.

El resultado deriva del porcentaje de respuestas positivas a la pregunta específica: ¿Sabe usted quién de los siguientes personajes es el rector de la Universidad Pública de su estado?, donde los diez rectores con mayor número de respuestas positivas fueron Enrique Luis Graue Wiechers de la Universidad Nacional Autónoma de México; Gustavo Urquiza Beltrán de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos; Ricardo Villanueva Lomelí de la Universidad de Guadalajara; Alejandro Javier Zermeño Guerra de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí; Guillermo Mendoza Cavazos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas; José Alfredo Romero Olea de la Universidad Autónoma de Guerrero, y Jesús Madueña Molina de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

La lista del top ten la completa el Rector Raúl Cárdenas Navarro de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, el rector Rubén Solís Ríos de la Universidad Juárez del Estado de Durango y Guillermo Narváez Osorio de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.

La sistematización de la información se llevó a cabo a través de 19 mil 200 llamadas telefónicas, 600 por cada estado de la República Mexicana, levantadas del primero al 8 de octubre del 2022, donde la tasa de rechazo a las entrevistas fue de 32%, con un margen de error estimado de más menos 3.5% y un nivel de confianza del 96%.

Cabe precisar que CE Research pertenece a la revista C&E Campaigns & Elections México, inició operaciones desde hace 30 años en Estados Unidos gracias a la visión del consultor Stanley Foster Reed, tiene presencia en México desde el año 2010, siendo el referente en la industria de la consultoría en campañas electorales y de gobierno en América Latina.

El ranking estadounidense U.S. News & World Report ubica a la Máxima Casa de Estudios de Michoacán dentro de las 6 mejores universidades públicas estatales de México, miestras que ranking europeo de Webometrics, en su primer reporte semestral del 2022, la coloca a la en el lugar 7 de universidades públicas estatales con altos estándares de calidad, divulgación y transparencia en la información que maneja.

Esta clasificación se enmarca en recientes resultados que posicionan a la UMSNH entre las mejores, por ejemplo el ranking realizado por el Center for World University Rankings (CWUR), que evalúa la calidad de la educación, el empleo de ex alumnos, la calidad de la facultad y el rendimiento de la investigación de universidades globales también la situa entre más destacadas del país. Finalmente la clasificación Académica de las Universidades del Mundo (en inglés: Academic Ranking of World Universities, ARWU), también conocido como Clasificación de Shanghái (Shanghai Ranking), es una de las clasificaciones universitarias más conocidas mundialmente, ubicandola como de las más destacadas de México.

Exitosa política de contención y racionalización del gasto, transparencia y excelencia académica las características.