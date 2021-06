Recrudece el problema sindical del Tecnológico de Los Reyes

RED 113 MICHOACÁN/Redacción

Los Reyes, Mich.– Tras haberse publicado en días pasados una “Toma de Nota” de parte de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) para la renovación de la dirigencia del Sindicato Único de Trabajadores del Tecnológico Superior de Los Reyes, miembros de esta organización desconocieron el documento e interpusieron un amparo al considerar que la nueva elección se llevó a cabo con una serie de irregularidades que no brindan certeza a la nueva dirigencia.

El Antecedente

En rueda de prensa Roberto Guzmán Hernández, exsecretario general del sindicato, recordó que en 2019 se llevó a cabo la renovación del Comité, pero al solicitar la planilla ganadora la Toma de Nota ante la JLCA, esta detecto dos errores, uno concerniente al nombre de uno los integrantes de la planilla y otro a la convocatoria emitida en ese año para la renovación, por lo que se negó el documento; ante esto se solicitó un amparo, mismo que fue negado para la toma de nota y el trámite se turnó a los tribunales federales.

La Resolución

Ante medios de comunicación Guzmán Hernández dio a conocer que el pasado 3 de mayo el resolutivo del Tribunal Federal, el cual fue de negar la Toma de Nota hacia quienes interpusieron el amparo y se ordena una nueva elección, recordó que durante el periodo en que se realizó todo este trámite, es decir, del 2019 al 3 de mayo al no existir una toma de nota para le renovación de la directiva del sindicato él estuvo a cargo de las actividades propias del sindicato.

Desconocen la nueva dirigencia

Con documentos en mano, el ex dirigente del sindicado dio a conocer que el pasado 17 de mayo se reunieron en asamblea un grupo de sindicalizados en un domicilio particular, esto con base a una convocatoria emitida el 15 de marzo, fecha anterior a conocerse el resolutivo del tribunal federal, la cual fue firmada solo por 40 personas, detectándose 6 firmas duplicadas y una de una persona que no es miembro del sindicato.

Detalló que, que la asamblea no es válida ya que no contó con el quorum legal, al no encontrarse la mayoría de miembros del sindicato (solo estaban presentes 32 miembros de 88), además de que la asamblea solo puede aceptar acuerdos y resoluciones con la aprobación del 51 por ciento de los miembros de la organización sindical.

Acompañado por agremiados del sindicato, Roberto Guzmán aseguró que ante todo lo anterior se violentan los estatutos del sindicato, la ley federal del trabajo y el derecho de miembros del sindicato de votar y ser votados en las asambleas; por lo cual informó ya se interpuso una demanda de nulidad para el proceso de selección del nuevo comité.

De nueva cuenta se politiza el problema

Al igual que en el 2019 cando se originó el problema, en esta ocasión de nueva cuenta el problema sindical que existe al interior del Tecnológico de Los Reyes toma marices políticos, ya que se señala la intromisión del director general, en el 2019 del entonces director Guillermo Alejandres Madrigal y ahora del titular del Tecnológico Jesús Omar López Neri, quien afirmó Guzmán Hernández estuvo presente en la asamblea en la que se eligió la nueva directiva, denunciando intromisión de la dirección en los asuntos del sindicato, situación que está prohibida por los mismos estatutos.

Se tomarán acciones

Finalmente, el exdirigente sindical dio a conocer que este jueves y mañana viernes se tomaran acciones a manera de presión para que el asunto de la nueva Toma de Nota sea analizado de manera puntual, esto con el apoyo de otros sindicatos del estado.