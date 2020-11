Recortes presupuestales federales ponen en vilo a estados y municipios: Octavio Ocampo

Al asistir a la inauguración de las oficinas del Comité Municipal del Partido de la Revolución Democrática en el municipio de Jungapeo, el diputado Octavio Ocampo Córdova, manifestó su preocupación por los recortes presupuestales federales que sufrirá Michoacán para el ejercicio fiscal 2021.



El Presidente del Consejo Estatal del PRD en Michoacán, lamentó la disminución de recursos para los estados y municipios, lo cual reconoció afecta al desarrollo, pues no se contará con la suficiencia de recursos para emprender obras y acciones y atender las prioridades de la población.



El diputado local por el Distrito de Huetamo en la LXXIV Legislatura Local, reprobó que los diputados de la llamada Cuarta Transformación apostaran por disminuir el presupuesto federalizado a las Entidades Federativas.



Octavio Ocampo lamentó que, para financiar el proyecto del Tren Maya, la Secretaría de Turismo federal se le incrementaran desmedidamente su presupuesto para 2021, mientras que estados y municipios atiendan temas de seguridad, educación, salud y bienestar, se aplicó un recorte generalizado, aunado a que no se priorizó los recursos para la vacuna contra el Covid-19.



Durante la inauguración de las nuevas oficinas del PRD, el diputado local convocó a trabajar unidos y fortalecidos rumbo al 2021, ante la grave situación que se vive por la crisis en salud, económica y de seguridad que aqueja al país.



“Hoy nosotros debemos tomar conciencia en cómo podemos juntos construir una alternativa que haga frente a la difícil situación que se vive en nuestro país. La democracia y justicia social en México está en latente riesgo, y así como lo hicimos en el pasado, lo debemos hacer en el presente, luchar por nuestro estado y nación”.



Expuso que, en el tema del presupuesto, desde la entrada de esta administración federal se han aprobado menos recursos para Michoacán, y que el estado tendrá 7 mil 900 millones de pesos menos el siguiente año.



“Una decisión antidemocrática decidió recortarle a Michoacán y dejar en un estado de indefensión a las entidades y municipios del país, poniéndolos en una situación muy complicada, dejando solos a las autoridades locales, quienes no tendrán recursos adicionales para resolver las demandas de la población”.



Cabe señalar que durante la gira de trabajo por Jungapeo, el diputado local hizo entrega de diversos apoyos, entre ellos andaderas para las personas con discapacidad, así como anteojos y resolvió diversas solicitudes.



En la inauguración estuvieron presentes Sergio González Coria, Presidente de la Dirección Ejecutiva Municipal, el arquitecto y presidente municipal, José Lugo Rodríguez, la doctora Laura Marín Escobar, Ramiro Hernández Rodríguez, el Presidente del Consejo Municipal, Virgilio Palomino Blas, la Secretaria del Comité, María del Rosario Camacho Salinas y diversos líderes del municipio.