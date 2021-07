Reconstruyendo al mundo; hoy en Punto de Encuentro con Julio Ibarrola

PUNTO DE ENCUENTRO

RECONSTRUYENDO AL MUNDO

Por: Julio Ibarrola S.

Si hacemos una retrospección a los anales de la humanidad, nos daremos cuenta que a lo largo de su historia ha habido sucesos que la han marcado fuertemente y que han sido un parteaguas que dieron origen (en su momento) a nuevos estilos de vida y a recomposiciones tecnogeopolíticasociales y económicas.

En muchos de ellos hay similitudes pero nada que ver con la particularidad tan disímbola y distintiva que resultó ser la pandemia del SARS-2 por la cual aún estamos atravesando y lidiando con las revolcadas de su estela.

En su primer año, el mundo pareció haber detenido su marcha pero no fue así, en muchos ámbitos sólo se pausó en lo que pasaba éste impasse en la humanidad; en otros, como pudo y con sigilo, su maquinaria siguió funcionando de alguna manera.

Muchos hablan ya de un nuevo orden mundial post-covid (no me refiero en el sentido ideológico de la expresión, que hay mucho del que hablar) o de una nueva normalidad; aunque estoy más de acuerdo con la segunda que con la primera porque aún estamos en pandemia y porque estamos comenzando a aprender y a vivir una realidad distinta, diferente: nueva en muchos aspectos y aun no estable, pues está en proceso de poder tomar o tener “cierta” estabilidad.

Dicen que las calabazas se acomodan en el andar de la carreta; pero ésta aún transita por caminos muy sinuosos que no han permitido tener la estabilidad debida.

Es evidente que la pandemia ha sido el primer parteaguas del nuevo siglo y en ésta era de la humanidad caracterizada entre otras cosas, por sus avances tecnológicos y sus cambios psicosociales y éticos. Siempre la entrada de un nuevo siglo trae sus cambios y particularidades para la humanidad. Pero, que encima de ello se inicie con una pandemia como ésta, verdaderamente ha sido un nocaut técnico.

Pero más allá de la numeralia entre enfermos, contagiados, vacunados, fallecidos, etc.; lo verdaderamente importante no creo que sea esto, que de alguna manera se encontrará la salida tecnocientíficamédica sino el rumbo que tomará la humanidad conforme se vaya o no pasando esta pandemia.

El paso de los años venideros, digamos de esta primera década, serán cruciales para esbozar con mayor precisión el distingo de lo que será ésta nueva sociedad “moderna”; habiéndose pasado desde un heliocentrismo Copérnico como por el teocentrismo de la edad media o el antropocentrismo del siglo pasado o el permisivismo o la sociedad light de la actualidad que no deja aún su adolescencia.

Algo me queda claro y es que cada uno de nosotros somos protagonistas de ésta parte anal de la humanidad y en la medida en que dejemos de ser espectadores y seamos más actores, estaremos coadyuvando en la cimentación de un mundo mejor.