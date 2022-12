Reconocen al cineasta y productor Llúis Miñarro con el Premio Cuórum Morelia Iberoamericano

Morelia, Michoacán a 6 de diciembre 2022.- Por su impecable y enorme trayectoria a nivel internacional para fortalecer al cine independiente, el cineasta y productor catalán, Lluís Miñarro, recibió el Premio Cuórum Morelia Iberoamericano 2022 durante la séptima edición de Cuórum, festival de Cine Independiente con Perspectiva de Género y LGBT+.

Miñarro ha producido cincuenta largometrajes que han sido seleccionados en los festivales más importantes a nivel internacional, como el Festival de Cannes, la Berlinale, la Mostra de Venecia, el Festival de San Sebastián y el Festival de Locarno. En manos de Antonio Álvarez, director de Cuórum Morelia, se le otorgó el símbolo del uróboro que simboliza el ciclo eterno de las cosas y el esfuerzo y/o lucha eterna.

Sumamente emocionado Miñarro mencionó: “Estoy muy contento con el recibimiento que me han dado en Morelia, pero sobre todo en participar en un festival como lo es Cuórum, un espacio necesario para el diálogo y la reflexión y reconocer el trabajo que han hecho para seguir exhibiendo cine independiente…El cine mexicano es muy importante, por lo cual hay que mantener esa imagen del cine, porque también es una respuesta de cómo es el país en el extranjero”.

Las películas de Eddie Saeta, la productora que Miñarro fundó hace más de treinta años, han conseguido más de 120 premios internacionales, entre ellos, la Palma de Oro del Festival de Cannes por Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives (Apichatpong Weerasethakul) en la 62ª edición del Festival de Cannes en 2010. Con su cine ha representado a Cataluña y a España en más de 800 festivales internacionales.

Por lo que Cuórum Morelia decidió realizar el FOCO EDDIE SAETA para reconocer la valentía y la creatividad que Miñarro ha puesto en películas que mueven, porque ha tenido la visión y sensibilidad de apostar por directores valientes por lo que se eligieron tres de sus títulos emblema: “Stella cadente”, “Family Strip” y Escudella.

Finalmente, se llevó a cabo la ceremonia de clausura de la séptima edición de Cuórum Morelia que presentó más de 20 películas con temáticas relacionadas al género y a la identidad sexual, así como proyectos con nuevas propuestas artísticas.

Por lo que, “El valor de ser diferente” fue el lema que abanderó este año, durante el discurso de clausura se explicó que ser diferente siempre es estar expuesto al escarnio público en todos los sentidos, quien es diferente y quiera vivir como su corazón le dicta, debe estar dispuesto a ser valiente, y el valor no llega del cielo, sino de las adversidades. Además de reconocer a todxs lxs realizadores nacionales e internacionales que participaron este año, de manera conjunta la equipa del festival invitó a “Ser valientes, ser diferentes, que solo así encontramos a nuestrosverdaderos amigxs”.

Posterior a la ceremonia se dio inicio a la función de clausura con la película “Mi novia es la revolución”, con presencia del director Marcelino Islas y la productora, Aida Herrerías.

En palabras de su creador frente al público compartió que: “Es una película que hicimos con muchísimo amor. La protagonista es nuestra hija y eso ha representado para nosotros un privilegio, de poder de repente mostrar nuestro álbum familiar aquí con ustedes”.

Cuórum Morelia continuará con funciones especiales en Ciudad de México en el CENART el próximo 8 y 15 de diciembre a las 18:00 hrs