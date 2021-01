Reconoce Silvano a Enero, como el mes más difícil de la epidemia; pide respetar medidas

Morelia, Michoacán, a 18 de enero de 2021.- El primer mes de este 2021 se perfila como uno de los más complicados por el elevado número de contagios y muertes a causa del COVID-19, señaló el Gobernador Silvano Aureoles Conejo.



“En más de 10 meses de epidemia, el pasado sábado 16 de enero fue el día con mayor número de casos positivos de COVID-19, con un total de 568”, informó.





En conferencia de prensa, Aureoles Conejo indicó que por ello es necesario que en las dos semanas siguientes todo Michoacán esté concentrado al máximo en respetar las medidas de la nueva movilidad para salir de la situación crítica de ocupación hospitalaria.



“Es muy importante que en las próximas semanas tomemos medidas más puntuales y busquemos por todos los medios que la gente acate y se sensibilice con las medidas sanitarias, porque estamos acercándonos a una situación crítica de la ocupación hospitalaria”, sentenció.





Indicó que, aunque los gobiernos y comités municipales comienzan a entender la situación de emergencia que se vive y son ya 69 municipios los que se han sumado a las medidas de la nueva movilidad y a los cierres parciales de actividades no esenciales, es necesario que los establecimientos sigan cumpliendo con las medidas sanitarias.



“El foco rojo sigue siendo Morelia, al acumular el mayor número de casos activos, después le siguen La Piedad, Lázaro Cárdenas, Pátzcuaro, Uruapan, Zamora y Zitácuaro”, dijo.



Aureoles Conejo señaló que, en lo que va de enero, ya se superaron todos los registros y se llegó a 4 mil 641 casos, cifra superior a las de diciembre, que fue uno de los meses más críticos.



Recalcó que la movilidad no ha disminuido y las personas continúan asistiendo o realizando eventos masivos; la Policía Michoacán desactivó la semana pasada 21 eventos, entre los que se encontraban bodas, peleas de gallos, bailes, fiestas patronales, partidos de fútbol, feria del pueblo y convivencias familiares.



“Específicamente en Morelia, los Guardianes de la Salud supervisaron 98 establecimientos y suspendieron 11 de ellos por no acatar las medidas sanitarias en esta contingencia”, refirió.