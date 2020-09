Reconoce SEE a docentes y alumnos del plantel de Ciudad Hidalgo del CECyTEM

Hidalgo, Michoacán, a 10 de septiembre de 2020.- Un total de 18 estudiantes y docentes del plantel de Ciudad Hidalgo del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán fueron reconocidos por la Secretaría de Educación en el Estado (SEE), por participar en los diferentes eventos académicos virtuales que ha organizado la dependencia educativa.



Los alumnos participaron en los diferentes concursos organizados por la SEE para fortalecer la estrategia “Aprende en Casa” y desarrollar la creatividad de los estudiantes.



El maestro Crispín Duarte Soto, en representación del secretario de Educación en el Estado (SEE), Héctor Ayala Morales, hizo la entrega de premios en las instalaciones del plantel 17 de Ciudad Hidalgo del CECyTEM.



En esta recepción de las autoridades educativas en el centro educativo, estuvo presente el director del plantel, Wilibaldo Alcaraz Domínguez, quien agradeció a las autoridades por la entrega de los premios, los cuales constaron de mochilas para los docentes, con el propósito de reconocerles su entusiasmo en el desarrollo de actividades académicas e intelectuales y juegos de mesa para los alumnos.



Alcaraz Domínguez comentó: “Es una alegría muy grande para el plantel que alumnos de este centro educativo participen en las actividades que organiza la Secretaría de Educación del Estado, y más aún que sean acreedores a estímulos por su desempeño en esta etapa de pandemia y que les permite hacer menos estresante su estancia en casa”.



El director del plantel hizo un reconocimiento a los asesores por la labor que realizan en este tipo de actividades, en especial a la docente Guadalupe Béjar, del área de Programación, quien diariamente les enviaba y supervisaba los avances de los retos diarios.



Alcaraz Domínguez expresó: “Con esto el plantel 17 Ciudad Hidalgo sigue demostrando la calidad educativa que se tiene en nuestro subsistema CECyTEM”.



En este contexto, José Hernández Arreola, director general del CECyTEM refirió que el estudiantado del Colegio ha participado en los diferentes concursos que ha emitido la SEE.



Además, reconoció a los estudiantes, por su entusiasmo e interés por participar en las actividades académicas virtuales, así como a los docentes por la noble labor que desempeñan como es el enseñar.