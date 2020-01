Morelia, Mich.- Viernes 3 de enero de 2020.- El presidente de Morelia, Raúl Morón Orozco, reconoció oficio político del gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, para construir una mayoría en el Congreso local, a pesar de la oposición que han tenido legisladores morenistas, y con ello lograr la aprobación del Presupuesto y la Ley de Ingresos para el estado de Michoacán.

“Aquí lo que está en cuestión es la actitud de los legisladores de Morena, si todos hubieran actuado como acordaron en la sesión previa junto con la dirigencia finalmente las mayorías se construyen, pero si en este momento el gobernador es capaz de construir una mayoría (en el Congreso), pues hay que también reconocer esto porque hay oficio político (de su parte)”, declaró el edil esta mañana.

Para Morón, “lo que aquí está en cuestión no es el endeudamiento; es la actitud inconsecuente de nuestros legisladores de Morena”.

Sobre los diputados morenistas que no se presentaron el día de la sesión en la que fue votado el Presupuesto de Egresos al alegar problemas de salud de sus familiares, el munícipe refirió: “Hay un proceso, tienen que comparecer, tienen que explicar su actitud como en todos los partidos y van a la Comisión de Honor y Justicia para sustentar la actitud que han tenido estos legisladores”.

Asimismo, añadió: “Yo creo que de sentido común es algo irregular y claro que se despierta toda una sospecha y dudas razonables de que hayan sido reales o no los argumentos que antepusieron para no asistir a esta sesión, una sesión tan importante porque se discutía la aprobación del Presupuesto de Ingresos y Egresos, de la estructura de una deuda, que no es tan poco: son 17 millones de pesos y el endeudamiento de 4 mil y pues esto merece la atención de todos los legisladores, absolutamente de todos”.

Raúl Morón también refirió que cada diputado puede votar según su consciencia, pero recalcó que cuando hay un acuerdo entre la bancada éste debe respetarse cabalmente: “Cada legislador puede votar en razón de su conciencia, pero cuando hay una reunión previa, un análisis del asunto, cuando el partido toma una decisión de cómo va a votar, tampoco (los legisladores) pueden hacerse a un lado, pues defiendes principios, defiendes valores y a juicio de la dirigencia después de estar en esa reunión sienten que han traicionado este proyecto, estos principios y estos valores y por eso van a tener que llevarlos a esta Comisión de Honor y Justicia para que ésta determine qué es lo que hay que hacer, nada es de facto, pero se inicia un proceso en contra de los legisladores que tuvieron esta actitud (de no apoyar el proyecto)”.