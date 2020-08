Reconoce Humberto González acciones para mantener libre de COVID-19 a centros penitenciarios de Michoacán

Michoacán se encuentra entre los tres estados del país libres de COVID-19 al interior de sus centros penitenciarios, lo cual es reflejo de los esfuerzos realizados ante esta contingencia, consideró el diputado presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil en la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado, Humberto González Villagómez.



En una reunión de trabajo con el coordinador del Sistema Penitenciario de Michoacán, Javier Ayala Rodríguez, se conoció que en México sólo en tres estados del país no se han registrado contagios en las cárceles, entre ellos está la entidad michoacana, Aguascalientes y Baja California Sur.



El diputado reconoció el esfuerzo extraordinario que se hace para generar mejores condiciones a los centros penitenciarios, entre ellos, combatir el hacinamiento y garantizar el acceso a los servicios médicos a los reclusos.



Si bien, falta mucho por hacerse, Humberto González aseguró que la mejora de los centros de reclusión en Michoacán es una realidad y claro ejemplo en esta pandemia, en donde se han realizado acciones extraordinarias por la salud y bienestar de quienes están en estos espacios y de quienes laboran.



Celebró que en los centros penitenciarios de Michoacán no exista ningún contagio de COVID-19, por lo que reconoció a todas y todos los que laboran en estos espacios, así como personas privadas de la libertad y familias, por sumarse a las acciones preventivas por la salud de todas y todos.



Destacó que la medida de la suspensión temporal de visitas fue una determinación difícil pero acertada, encaminada a proteger a la población penitenciaria y evitar una crisis sanitaria al interior de los centros, como se ha registrado en otras entidades del país.



Conoció, por parte de Javier Ayala, las acciones preventivas que se realizan en los centros penitenciarios y reconoció el aporte de quienes están recluidos y trabajan en la elaboración de insumos sanitarios, como gel antibacterial, productos de limpieza, cubrebocas, caretas y uniformes quirúrgicos para abastecer tanto a los propios centros penitenciarios, como al sector salud.



Humberto González exhortó a la Federación a respaldar a los centros penitenciarios del país en esta contingencia por el Covid-19, y a que se atiendan las carencias que se han reportado antes y durante la pandemia.



Resaltó que Michoacán ha implementado protocolos y medidas inmediatas en el Sistema Penitenciario, gracias a lo cual se ha logrado proteger la salud de quienes están recluidos y trabajan en estos espacios.



En el encuentro se dio a conocer que en la entidad se realiza de manera frecuente la sanitización de los centros penitenciarios, a fin de reforzar las medidas para prevenir los contagios.



Recalcó que es obligación del Estado Mexicano garantizar el derecho a la salud de todas y todos los que viven en nuestro país, así como hacer frente de manera eficaz a los casos que se presenten y velar porque no exista violación a los derechos humanos.