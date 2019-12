Al entregar reconocimientos y ascensos a mujeres y hombres policías, el Gobernador Silvano Aureoles Conejo destacó que gracias al recurso humano y fortalecimiento institucional en Michoacán se han dado pasos importantes en el tema de seguridad.

En un acto sin precedentes, otorgó al personal de la Policía Michoacán 99 reconocimientos, 32 en la categoría de perseverancia, 63 al valor, uno por mérito y tres reconocimientos especiales a quienes pertenecen a la Unidad Canina.

“Ha sido y es muy oportuno este reconocimiento gracias a su dedicación, al mérito, a su entrega, a la lealtad, a su disciplina y al amor que le profesan a la tarea que realizan, a su profesión, a su pueblo, a su estado, a la institución que representan, y lo hacen con mucho orgullo”, expresó el mandatario estatal.

Aureoles Conejo destacó los logros alcanzados en estos cuatro años en materia de seguridad en la entidad, incrementando la fortaleza institucional y operativa de la Secretaría de Seguridad Pública.

“No vamos a bajar la guardia, al contrario, vamos a reforzar las acciones. Ya hemos dado pasos importantes y no vamos a descansar hasta tener la mejor policía de México”, sostuvo.

En su mensaje, desde las instalaciones de la corporación, adelantó que buscará que el Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Policial Michoacán, se convierta en la Escuela Superior de Policía.

No hay otra forma; el reto mayor que tiene México no se logrará si no se tiene la fortaleza institucional; y el que nuestros elementos se formen disminuye también el riesgo a su integridad”, señaló.

Al tomar la palabra, Maria de Jesús Morales Lemus, mujer policía, refrendó a nombre de sus compañeros su compromiso y lealtad por la seguridad de las y los michoacanos.

“Decirle a las y los ciudadanos que confíen, porque la Policía Michoacán no les va a fallar, reiteramos nuestra lealtad a Michoacán”, manifestó.

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública, Israel Patrón Reyes, destacó que la vocación de hombres y mujeres policías ha permitido avanzar en Michoacán, entidad que se ubica entre los 10 estados con menos delitos.

El trabajo de los agentes de la Policía muchas veces pasa desapercibido, pero es un gran sacrificio tanto para el elemento como para sus familias; ser Policía es más que un trabajo, es una forma de vida y gracias a su dedicación Michoacán avanza en temas de seguridad” destacó.

Patrón Reyes, resaltó que Michoacán pasó de tener mil 400 policías en el año 2015 a más de 5 mil 600 al día de hoy, además la meta para diciembre de 2020 es llegar a los 8 mil 450 efectivos.

Aunado a ello, añadió que se ha fortalecido la capacidad tecnológica de la corporación en la entidad, ya que a la fecha Michoacán cuenta con 6 mil 60 cámaras, 55 arcos carreteros y la creación del C5, como el centro de inteligencia más grande de Latinoamérica.