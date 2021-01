Reconoce diputada Lucila Martínez, rescate de Estancias Infantiles en Michoacán

Con el rescate del programa de estancias infantiles en Michoacán, el Gobierno del Estado refrenda su compromiso con las mujeres y menores, gracias al cual se podrá beneficiar a quienes más lo necesitan, reconoció la presidenta de la Comisión de Igualdad Sustantiva y Género en la LXXIV Legislatura Local, Lucila Martínez Manríquez.



La diputada local respaldó estas acciones en las que el Gobierno Estatal que encabeza Silvano Aureoles Conejo invertirá más de 85 millones de pesos para atender a 12 mil 800 niñas y niños, que se vieron afectadas luego de que la Federación despareció los apoyos para las jefas de familia e incumplió con el compromiso social con este sector.



“Es muy positivo que se retome este programa para proteger los derechos de la infancia y de las jefas de familia, al rescatar con recursos estatales 368 estancias en la entidad tras el abandono federal”.





Resaltó la importancia de que en Michoacán se determinó rescatar el programa de estancias infantiles, ya que la Federación quitó los recursos, para supuestamente entregar el apoyo económico de forma directa a la madre, padre o tutor, lo cual no se cristalizó a decir de las mismas madres de familia.



Hizo mención que la Federación está en deuda con las mujeres, ya que solo en el discurso se habla de que son prioridad en la agenda nacional y en los hechos, son invisibles, lo cual se ha demostrado en repetidas ocasiones, ya que no se promueve ni su crecimiento y ni desarrollo, por lo contrario, se minimiza la violencia a la que están expuestas y se les retiran los apoyos de programas vitales para este sector.



“El Gobierno Federal vulneró los derechos de las mujeres trabajadoras que requerían de las estancias infantiles para que sus hijos pudieran tener un espacio seguro, mientras ellas trabajaban, sin que a la fecha hubiera corregido el error, por eso celebramos que en Michoacán sea sensible a lo que viven las mujeres”.



El hecho de retirar los subsidios federales a estancias infantiles dejó a miles de madres trabajadoras sin la posibilidad de emplearse en México, lo que afecta directamente su economía, además de que impide que miles de infantes tengan una adecuada estimulación y un desarrollo integral en la primera infancia.