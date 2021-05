Reconciliación parte fundamental para lograr una cultura de paz y participación ciudadana: Morena

RED 113 MICHOACÁN/Redacción



Morelia, Mich.- 27 de mayo de 2021.- Este jueves, se llevó a cabo el foro de Cultura de la Paz y Participación Ciudadana, donde el candidato de Morena – PT Alfredo Ramírez Bedolla, junto con liderazgos como Selene Vázquez Alatorre, la candidata a diputada federal Graciela Andrade y Víctor Serrato, compartieron con diversos sectores sociales, ideas y propuestas para lograr una pacificación en territorio michoacano.

Durante su participación, Ramírez Bedolla detalló que hay dos temas que mayormente le preocupan a los michoacanos, son la reactivación económica y la inseguridad, por lo que precisamente hoy se celebra para reforzar las estrategias a implementar.



En el tema de seguridad policiaca y de cultura de paz, hemos estado trabajando una serie de ideas, la primera de ellas orientada a un programa de atención de violencia contra las mujeres, donde la intención es impulsar los llamados programas pares, de igualdad total, mismos que ya los niños lo entienden muy bien, el problema somos las generaciones anteriores.



Alfredo Ramírez indicó que es necesaria una campaña y un programa contra las adicciones, “ya que en Michoacán no existe un programa estatal de prevención, atención, detección y combate a las adicciones, pareciera que no queremos reconocer lo que paso después de septiembre del 2001, ahí cambió el rostro de Michoacán y México, ahí cambamos de ser un estado y un país de trasiego a consumo, por ejemplo Apatzingán ocupa el primer lugar a nivel nacional, donde los niños tienen mayor contacto a temprana edad con las drogas”.



El abanderado morenista rumbo al Solio de Ocampo, refirió, “yo presente ya una iniciativa en el congreso porque urge en Michoacán, una ley de este tipo relacionada con la salud mental, por que si revisamos, las encuestas del Inegi los niños muchos dicen que quieren ser sicarios”.

Alfredo Ramírez, refirió que “nuestra salud social está enferma, hemos afectado tanto a la niñez que es urgente el tema de la salud mental”, por lo que ahí también es necesario implementar un sistema de tratamiento legal y medico a las adicciones.



Otra de las propuestas expuestas por el morenista va enfocada al rescate de la cultura, para lograr que nuestros jóvenes se sientan orgullosos de su patrimonio cultural, ya que es la clave el poder sentirse parte de su entorno.



De igual forma también es importante eliminar la discriminación, no podemos estigmatizar ya más, por lo que sea por color de piel, por su ascendencia, por lugar de origen, tenemos que eliminarlo junto con la violencia y así abonar a una cultura de paz.



En seguridad se debe de tener una coordinación diaria y permanente con la federación, aunada a la depuración de los altos mandos policiacos, detallo Ramírez, quien añadió que el actual Secretario de Seguridad Pública llegó con el virrey Castillo, y “llevan 8 años fracasando, no son de Michoacán, llego el momento que lo reconozcan y se vayan”, sentenció.



“Están hostigando a los policías, lo que resulta falso, nosotros respetamos a la tropa que son los que arriesgan el pellejo, sin previo respaldo de las fuerzas federales y cuantos policías han muerto por la irresponsabilidad de los mandos, a ellos les vamos a capacitar ya equipar mejor y dar salvaguarda de inteligencia, los que se deben de ir son los altos mandos”.



Honestidad, y el valor son la base para combatir la corrupción, si hay corrupción en el manejo del recurso publico en la ssp por eso están las patrullas sin gasolina, destartaladas, sin equipo los policías, el c5 un elefante blanco de 5 mil millones de pesos.



Por último, la participación ciudadana, ¿cómo logramos en las comunidades y en las colonias que la ciudadanía tenga confianza en la policía y la policía pueda apoyarse en los ciudadanos? Estos son los temas que el foro nos dará para continuar trabajando.



Por su parte Selene Vázquez Alatorre indicó que hay zonas de Michoacán donde cargar armas ya es lo normal, “a mi nadie me puede convencer que los que está mal es normal, se vive en un estado de indefensión porque hay gente dedicada a hacer daño, la cultura de la paz, parte del principio de la verdad, los michoacanos no podemos partir de mentiras, debemos reconocer lo que está pasando”.



Vázquez Alatorre enfatizó que, “vamos a tratar de hacer un caminito para conseguir la verdad y pasar a la otra etapa, la atención adecuada de las víctimas, reparar el daño, puede ser monetariamente, pero muchas veces tiene que ver con salud mental, y ver como reconciliamos con quienes causaron daño, siendo este el tema más complicado.



La reconciliación nos tiene que llevar a nuevas maneras de relacionarnos, por lo que es necesario modificar las normas para lograr el acceso a la justicia de manera verdadera, no solo para unos cuantos. No podemos dejar que la ley sea sustituida por la venganza, no puede ser por mano propia por civiles ocupándose de cuestiones de seguridad menos aun de Justicia.