ReciCanje, una campaña del Gobierno del Estado para salvar vidas

Morelia, Michoacán, 5 de agosto de 2020.- Las tapitas de plástico que la mayoría de las personas ve como simple basura ahora se han convertido en recursos para apoyar a las niñas y niños con cáncer. Donarlas significa dar una oportunidad de vida para quienes luchan contra esta terrible enfermedad.



Así lo consideró Simona Maldonado, mamá de un pequeñito que hace unos meses fue diagnosticado con cáncer, el tratamiento médico lo recibe en el Hospital Infantil de Morelia, pero en la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer Michoacán (AMANC), le apoyan con hospedaje y alimentos gratuitos.



La originaria de Zamora, de escasos recursos económicos, pero con mucha fe en que su hijo pueda superar la enfermedad, encontró en AMANC el apoyo y ayuda para salir adelante, ahí conoció también la campaña “ReciCanje”, que impulsa la Secretaría de Desarrollo Social y Humano (Sedesoh), la cual consiste en recolectar tapitas de plástico para fortalecer la ayuda que recibe.



“Estamos muy agradecidos con todas las personas que están apoyando esta campaña, para que podamos tener un techo y comida, por parte de AMANC, además de apoyo para transporte, cuando tenemos que venir al Hospital Infantil a recibir tratamiento para curar a mi hijo”, comenta Simona.



Expresó que al igual que muchas familias, no cuenta con los recursos suficientes para hacer frente a una enfermedad tan dolorosa como es el cáncer infantil; además ha tenido que dejar su trabajo para dedicarse a los cuidados de su hijo, por lo que esta acción, se convierte en un rayo de esperanza para las familias que enfrentan un caso de cáncer en sus menores.



“Cuando me enteré de la enfermedad de mi hijo, pensé en lo peor, nuestra vida cambió por completo, poco a poco, con la ayuda del Gobierno del Estado y de AMANC, me he llenado de esperanza de que saldremos adelante; es importante que sigan donando, eso puede ayudar a salvar a nuestros pequeños”, expresó.



A un año de que arrancó esta acción, la Sedesoh, ha logrado entregar toneladas de material plástico, que la institución de asistencia privada lleva a un centro de reciclaje; el dinero obtenido se convierte en apoyo integral para las niñas, niños, adolescentes y su familia, que están siendo acompañados por AMANC.



NIÑOS CON CÁNCER, PRIORIDAD PARA SILVANO AUREOLES



El titular de la Sedesoh, Juan Carlos Barragán Vélez, reconoció que la pandemia por COVID-19 provocó que disminuyera el nivel de recolección de tapitas que traía la dependencia, sin embargo, en la Nueva Convivencia, ha reiniciado la colecta con todas las medidas de seguridad e higiene para proteger a las personas que participan, así como al personal de la dependencia.



“Para el Gobernador Silvano Aureoles Conejo, la niñez que padece cáncer es una prioridad, ReciCanje, nos permite generar solidaridad entre la población para ayudar a las familias que se encuentran sufriendo por esta terrible enfermedad”, afirmó.



El funcionario precisó que la campaña ha permitido sensibilizar a la población sobre la importancia del reciclaje y cómo separando las tapitas se puede ayudar a las niñas y niños con cáncer.



“Esta acción también nos ha servido para generar conciencia sobre nuestros hábitos de consumo y ayudar a disminuir la contaminación por plásticos en nuestro planeta”.



A la fecha, más de un centenar de instituciones, organizaciones y negocios, se han sumado a ReciCanje, permitiendo instalar en sus espacios los contenedores, para que la gente pueda tener muchos lugares a donde llevar las tapitas, que posteriormente son concentradas por la Sedesoh para entregarlas a AMANC.



TAPAS QUE SE PUEDEN RECICLAR:



• Tapas de botes de leche.

• Tapas de detergente.

• Tapas de medicamentos.

• Tapas de refrescos y botellas de agua.

• Tapas de garrafón.



LUGARES DE RECOLECCIÓN DE TAPAS:



• En las dependencias del Gobierno del Estado de Michoacán.

• En las jefaturas regionales del Gobierno del Estado, a través de los líderes de proyecto de la Sedesoh.

• En la sede principal del Poder Judicial del Estado y en todas sus oficinas.

• En las instalaciones de la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer Michoacán (AMANC).

• En el Hospital Infantil de Morelia.

•En el Centro Oncológico de Morelia.

• En el palacio municipal de Zitácuaro.

• En el palacio municipal de Queréndaro.

• En el palacio municipal de Tuzantla.

• En las jefaturas de Tenencia de Santa María de Guido, Capula y Tiripetío.

• Instituto Tecnológico de Morelia (ITM).

• En el zoológico de Morelia.

• Universidad Virtual de Michoacán (Univim).

• En Agua Purificada Dehe, en Infonavit los Viñedos, en Uruapan.

• En las tiendas Merza de Zamora.