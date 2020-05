Reciben choferes del transporte público créditos del Gobierno

Morelia, Michoacán, 20 de mayo de 2020.- El Gobierno del Estado, en coordinación con la secretaría de Gobierno, de Desarrollo Económico, Coordinadora de Transporte Público y el Sistema Integral de Financiamiento para el Desarrollo de Michoacán (Sí Financia), realizaron la entrega de 50 créditos a agremiados del transporte público.



Luis es un conductor de combi de Morelia y por la pandemia del COVID-19 ha resentido la baja de usuarios y, por tal motivo, ha tenido que parar, ya que no le sale ni para comer.



Por su parte Víctor, conductor de autobús, compartió que el COVID-19 vino a cambiarle muchas cosas, pues la suma de pocos usuarios y la reducción de horas laborales, no le deja recursos ni para subsistir, pues va al día.



Víctor y Luis, agradecieron este apoyo por parte de Gobierno del Estado, pues con el crédito otorgado podrán dar mantenimiento a sus unidades para tenerla en óptimas condiciones y mejorar el servicio para los usuarios.



Francisco, conductor de taxi, coincidió con sus compañeros que la pandemia vino afectar la afluencia de usuarios, pues no hay personas en la calle y, por lo tanto, no tiene trabajo y son más gastos, así que no le ha quedado de otra que salir menos horas de las ya acostumbradas.



Gracias a estos créditos, los tres permisionarios del transporte públicos podrán resistir de mejor manera los efectos negativos de la pandemia.