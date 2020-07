Reciben apoyos de Vende Más microempresarios de Zacapu

A través del programa Vende Más, María Socorro González y Elvia Chávez, propietarias de pequeños negocios en Zacapu, incrementarán su capacidad de producción de pan y darán mejor atención a sus clientes, respectivamente.

Ambas empresarias están al frente de negocios familiares; en el caso de Socorro, opera desde hace casi 20 años una panadería en la colonia Rincón de San Miguel, de Zacapu; actualmente brinda empleo a 10 personas; con la capacitación y el equipamiento que recibió recientemente de Vende Más, piensa contratar más trabajadores.

Lo anterior, porque a través del programa recibió batidoras, charolas y tanque de gas, “el equipo que me hacía falta para hacer pasteles, para tener más capacidad de hornear; me va a ayudar mucho, son herramientas que me ayudarán a incrementar ventas y a contratar más empleados”.

Por su parte, Elvia es propietaria de una miscelánea en la comunidad indígena de Tarejero, en el municipio de Zacapu, que abrió hace poco más de cinco años, cuando se jubiló.



Comentó que tuvo algunas dudas antes de solicitar su inscripción al programa, pero ahora palpa el beneficio de haberlo hecho, ya que recibió capacitación y consultoría que le pemitirán dar mejor imagen al negocio, y mejor servicio a los clientes.

Con aportaciones del Gobierno del Estado, del federal y de los municipios, a través de Vende Más, se ha apoyado a 710 microempresas con un monto de 12 millones 70 mil pesos, que han permitido conservar mil 420 empleos. Los rubros de apoyo que contempla el programa son equipamiento, capacitación, consultoría, remozamiento o mejora de imagen del negocio, y equipamiento.

Los negocios apoyados son papelerías, abarrotes, refaccionarias, estéticas, panaderías, ferreterías, tiendas de ropa y uniformes, servicios de cómputo, carnicerías, talleres mecánicos, veterinarias, servicio de aparatos electrónicos, tapicerías, zapaterías, farmacias, eventos artísticos, talleres de costura, cremerías y cocinas económicas, entre otros.