Recibe trabajadora social de la SSM reconocimiento nacional por buenas prácticas

Morelia, Michoacán, a 21 de agosto de 2020.- Por su extraordinario trabajo en beneficio de los pacientes y sus familiares, Angélica Alcalá Paz, del Hospital General de Uruapan, recibió el Reconocimiento Nacional de Trabajo Social en el Sistema de Salud 2020, en la categoría Buenas Prácticas de Intervención de Trabajo Social en Salud.



En una ceremonia virtual, la licenciada en Trabajo Social, con 18 años de servicio en el hospital “Pedro Daniel Martínez”, de la Secretaría de Salud de Michoacán, agradeció el distintivo que a nivel nacional se le hace al trabajo que realiza en beneficio de las y los michoacanos.



“Considero que mi aportación mayor para que me diera este premio es la reestructuración de las funciones de trabajo social que se hicieron en este hospital, coordinando con todo un equipo multidisciplinario”.



Para Angélica, la sensibilidad es una de las principales características que distingue a un trabajador social, ya que, gracias a ella, se logra un trato más humano con los familiares, se les ayuda a que disminuya el estrés y la angustia que sienten al tener un paciente hospitalizado.



“Me siento muy contenta de que me hayan otorgado este reconocimiento, considero que este premio va a ser un motor y un aliciente para hacer mejor las cosas, me siento muy contenta y muy feliz”.



Durante la epidemia por COVID-19, las y los trabajadores sociales juegan un papel fundamental en la atención que se brinda a la población, al ser el vínculo entre los médicos, pacientes y familiares, brindando en todo momento un trato humano y de calidad.