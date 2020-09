Recibe TecNM Campus Ciudad Hidalgo certificación por igualdad laboral y no discriminación

Ciudad Hidalgo, Michoacán; 22 de septiembre de 2020.- El Tecnológico Nacional de México, Campus Ciudad Hidalgo, recibió la certificación de la Norma de Igualdad Laboral y No Discriminación (NMX-R-025-SCFI-2015), que otorga el Instituto Mexicano de Normalización y Certificación, A.C.



En una ceremonia virtual en la que estuvo presente el director General del Tecnológico Nacional de México, Enrique Fernández Fassnatch, se hizo entrega simbólica de los certificados a 65 Campus del país, siendo del estado de Michoacán solamente 3, uno de ellos el TecNM Ciudad Hidalgo.



En la ceremonia estuvieron presentes además el director general del campus Ciudad Hidalgo, Javier Irepan Hacha, así como la representante de la norma en el Tecnológico, Brenda Vianey García Esquivel, quienes recibieron con entusiasmo y agradecimiento esta distinción a nombre de todo el personal de Instituto, certificación que se obtuvo por haber cumplido en su totalidad con los requisitos establecidos en la norma.



Cabe destacar que esta norma establece las bases para que, en los centros de trabajos públicos, privados y sociales, se integren, implementen y se ejecuten dentro de sus procesos de gestión y de recursos humanos, prácticas que favorezcan el desarrollo integral de las y los trabajadores en temas de igualdad laboral y no discriminación.



“Entre otras acciones, el Campus Ciudad Hidalgo en su labor diaria promueve el liderazgo proactivo e impulsa el desarrollo personal y profesional de los trabajadores; lo que nos queda por hacer y que ya se está trabajando en ello, es el acondicionamiento para el fácil acceso a las instalaciones para personas con discapacidad y personas adultas mayores que integran la plantilla de nuestro centro de trabajo” dijo Irepan Hacha, durante su intervención.



Agregó que también el Tecnológico está plenamente comprometido con la igualdad laboral y no discriminación, así como con la mejora continua en dicho tema, fomentando una cultura de la paz y avanzando hacia la excelencia en esta materia.