Recibe SEE donación de colchones para estudiantes de albergues escolares

Morelia, Michoacán; a 12 de enero de 2021.- En el marco del programa “Educación Solidaria”, impulsado por el titular de la Secretaría de Educación en el Estado (SEE), Héctor Ayala Morales, se recibió en el almacén de la dependencia una donación de 97 colchones realizada por el Instituto Queretano Marista de la ciudad de Querétaro.



Ante ello, la SEE agradeció a la institución educativa por sumarse a la estrategia a través de dicho donativo, para apoyar a las y los estudiantes que son atendidos en los Albergues Escolares Rurales e Indígenas de Michoacán y así brindar mejores condiciones y espacios, para cuando puedan regresar de manera presencial.



Esta acción permite a la SEE continuar sumando esfuerzos con los diferentes sectores de la población para transitar hacia una Educación Solidaria, con la que se logre optimizar las condiciones para la enseñanza-aprendizaje de los estudiantes que viven en zonas de alta y muy alta marginación.



Es así que, con Educación Solidaria y el apoyo de servidores públicos, ciudadanos y empresas, la SEE continuará impulsando la educación en cada rincón de Michoacán y acercará los servicios y herramientas necesarias a niñas, niños y jóvenes de comunidades alejadas o de bajos recursos, con la finalidad de que no abandonen sus estudios y que la educación no se detenga.



Cabe recordar que los albergues rurales e indígenas ofrecen servicios de estancia, dormitorio y asistencia educativa a hijos de familias que viven en localidades alejadas, con el fin de que las niñas y niños estén cerca de una escuela donde puedan continuar su trayectoria académica.