Recibe Fiscalía Michoacán reconocimiento en transparencia e innovación tecnológica

Coyoacán, Ciudad de México, a 16 de noviembre de 2022.- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) es una institución comprometida con la transparencia y el acceso a la justicia, por ello, fortalece y optimiza sus servicios a través de la implementación de mecanismos que garanticen este derecho, expuso su titular Adrián López Solís, con motivo de la Ceremonia de Premiación del Certamen a la Innovación en Transparencia 2022.

En el marco de este evento, realizado en el auditorio Alonso Lujambio del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el jurado del certamen eligió como segundo lugar en la Categoría Estatal, al proyecto postulado por la FGE, denominado, “Sistema para Consulta Pública de Identificación de Cuerpos”, reconocimiento entregado al Fiscal General.

El objetivo de esta plataforma es la identificación de cadáveres desconocidos que están a resguardo de la FGE, a través de una consulta digital que estará a disposición tanto de la ciudadanía como de instituciones. Lo anterior, teniendo como premisa el trato digo a los cadáveres no identificados, así como a los familiares que están en su búsqueda.

Este sistema contiene una base de datos conformada por fotografías obtenidas de más de mil 500 cadáveres, lo cual permite cumplir con múltiples objetivos en un ejercicio de transparencia y de búsqueda de identificación humana y forense, en favor al derecho humano de toda persona a ser buscada.

Con relación a esta herramienta tecnológica, presentada también ante la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ), López Solís destacó que, para su conformación, se llevó a cabo un importante esfuerzo conjunto entre la Coordinación General de Servicios Periciales; Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares; así como de la Dirección General de Tecnologías de la Información, Planeación y Estadística (DGTIPE).

En ese sentido, reconoció el trabajo y compromiso de los titulares de las áreas respectivas, Pedro Gutiérrez Gutiérrez, Janeth Martínez Mondragón y Jorge Luis Gallardo Jacobo, respectivamente, quienes le acompañaron en este evento, así como de los equipos que les apoyaron en la creación de este sistema.

López Solís reiteró que la FGE es una institución confiable, integrada por personas con vocación de servicio y profesionales; orientadas a priorizar y despresurizar los casos penales, combatir la impunidad y garantizar el derecho de acceso a la justicia, compromiso en el cual no bajarán el ritmo para que su actuar garantice credibilidad y certeza a la ciudadanía.

