Realiza UTM conferencia sobre restauración de textiles

Morelia, Michoacán, a 2 de octubre del 2020.- “La Conservación y Restauración de Textiles”, fue la temática abordada durante una conferencia virtual dirigida a estudiantes de la carrera en Diseño Textil y Moda de la Universidad Tecnológica de Morelia.



José Renato Camarillo, restaurador en el taller de textiles artes decorativas y aplicadas del Centro Nacional de Conservación y Registro de Patrimonio Artístico del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, compartió con el alumnado de la UTM sus conocimientos y experiencias en su labor.



Destacó que previo a la reparación, cada pieza debe ser estudiada minuciosamente para conocer los detalles de su origen, como son el hilo que se utilizó para su confección, textiles empleados y los colores de la misma, ya que al momento de la reposición de algunos elementos no puede reportarse errores, como la mezcla de telas o variaciones de estilos.



“La información que te arroja la pieza te permite reconocer la riqueza de los mismos y el patrimonio cultural que representa para nuestra humanidad, por lo que cada detalle no debe pasar desapercibido al momento de conformar las fichas informativas para posteriormente aplicar la labor de restauración”, comentó durante la charla difundida en las redes sociales de la UTM.



El también académico, quien ha participado en la reparación de indumentaria utilizada en diversas películas mexicanas, agregó que otro de los factores fundamentales en la rehabilitación de los objetos son los espacios donde serán expuestos, “se debe considerar si estarán en un museo bajo luz artificial, o se quedarán en una vitrina y no poner en riesgo de deterioro”, indicó el ponente.



A través de las diversas carreras que ofrece la Universidad Tecnológica de Morelia, dos veces al mes se ofrecen conferencias encabezadas por especialistas en temas de interés para los estudiantes.