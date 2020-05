Realiza UNIVIM primer titulación a distancia

Morelia, Michoacán, a 21 de mayo del 2020.- Como parte de las medidas de sanidad instrumentadas por el Gobierno del Estado, la Universidad Virtual del Estado de Michoacán, UNIVIM, efectuó su primer examen de titulación a distancia, acción que se mantendrá como la única forma de evaluación hasta el término de la contingencia en la entidad.

Héctor Gabriel Medina Ayala, originario y radicado en ciudad Lázaro Cárdenas, defendió satisfactoriamente su tesis, para obtener el grado de doctor en Educación con Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento, tras presentar el estudio titulado: Entornos Virtuales del Aprendizaje como Recurso Didáctico con Estudiantes de la Universidad Politécnica de Lázaro Cárdenas.

En recién graduado, reconoció que esta modalidad para la ceremonia de titulación contribuye de gran manera al cuidado de la salud, “no salí de casa, no corrí riesgos, me cuidé y cuide a mi familia, es también una decisión muy acertada para que el proceso educativo no se trunque, ya hice mi examen y mis papeles serán enviados por paquetería, con esto mi trayecto de enseñanza no se vio cortado ni siquiera por la pandemia, que en mi municipio (Lázaro Cárdenas) nos ha pegado muy fuerte”.

Además del estudiante, tres de los sinodales también tuvieron participación a distancia, por lo que la presencia de personal en las instalaciones de la UNIVIM se limitó a la directora del área académica y el apoyo de un miembro de la Dirección de Desarrollo Tecnológico.

Para el rector de la UNIVIM, Alejandro Bustos Aguilar, esta acción es muestra de las facilidades que brinda en esencia la educación virtual.

“Estamos en congruencia con todas las acciones que ha marcado el Gobernador, Silvano Aureoles Conejo, durante este periodo de contingencia, la preservación de la salud y el cuidado de la vida es lo fundamental y la esencia de la enseñanza virtual nos permite seguir sirviendo sin contratiempos”.

Por el momento, la titulación a distancia continuará como única forma para la obtención del grado académico, sin embargo, al término de la contingencia, se mantendrá como una opción de examen para los estudiantes.

Cabe recordar que la UNIVIM cuenta con nueve modalidades de titulación, entre ellas la presentación del examen de recepción que ahora puede ser presencial o mediante video conferencia.

