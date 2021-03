Realiza SSM detecciones tempranas de afecciones auditivas en recién nacidos

Morelia, Michoacán, a 3 de marzo de 2021.- La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), realiza detecciones tempranas de afecciones auditivas a través en la etapa neonatal (0 a 28 días de nacimiento).

En el marco del “Día Internacional de la Audición”, que tiene lugar el 3 de marzo de todos los años, subraya la necesidad de actuar con rapidez para prevenir y resolver las pérdidas auditivas, brindando atención otológica por pérdida de audición (hipoacusia).

Esta enfermedad se detecta a través de un tamiz auditivo neonatal, prueba sencilla y rápida, que, sin causar dolor o molestia alguna en el recién nacido, registra la sospecha de hipoacusia o sordera.

La SSM brindar el servicio en sus 27 unidades hospitalarias como: General “Dr. Miguel Silva”, Infantil “Eva Sámano de López Mateos”, de la Mujer, Maravatío, Zamora, Sahuayo, Zitácuaro, Pátzcuaro, Tacámbaro “María Zendejas”, Zacapu, Uruapan “Pedro Daniel Martínez”, Los Reyes, La Piedad “Benito Juárez”, Puruándiro, Apatzingán, Lázaro Cárdenas.

Así como el Hospital Comunitario de Tuzantla, Carácuaro-Nocupétaro, Maruata, Integral de Cherán, Nueva Italia, Coahuayana y Arteaga.

De acuerdo con Ruth Átala de Santillana Verdín, médico en Comunicación humana y audiometría, encargada del servicio de Tamiz Auditivo Neonatal y la confirmación diagnóstica en relación hipoacusia del Hospital de la Mujer, este nosocomio cuenta con equipo necesario para hacer este tipo de prueba, la cual se realiza a todos los recién nacidos antes de dejar esta unidad médica.

La encargada explicó, “a través del equipo se hace la promediación para ver si el bebé pasa o no pasa la prueba, muchas veces no es positivo, debido a que el oído puede estar tapado por sangre o líquido amniótico y en ese momento se da cita de segunda vez mientras este se limpia solito, si en su segunda cita sigue sin salir positivo, esto no quiere decir que hay problemas potenciales auditivos; sin embargo se canaliza al Hospital infantil para que se le brinde un diagnóstico de confirmación oportuno”.

Destacó que de cada mil nacidos de 1 a 3 presentan problemas de audición, enfermedad que no se ve ni se siente, por ello, la importancia de realizar detecciones oportunas que permitan cambiarle la vida a las niñas y niños michoacanos a través de la prueba de tamiz auditivo.