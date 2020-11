Realiza SSM capacitación virtual sobre VIH y Hepatitis C

Morelia, Michoacán, a 6 de noviembre de 2020.- En aras de capacitar a personal médico, de enfermería y psicología en temas relacionados con la prevención, diagnóstico y abordaje de pacientes que viven con VIH y Hepatitis C, la Secretaría de Salud en Michoacán (SSM), lleva a cabo conferencias virtuales.



Con el lema “Actualización de VIH, Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y Hepatitis C”, el departamento de Enfermedades Transmisibles enfoca esfuerzos en concientizar sobre estos temas a 130 trabajadores pertenecientes a las 8 Jurisdicciones Sanitarias; así como al hospital Naval de Lázaro Cárdenas, que están en el primer contacto de atención con los usuarios.



Las sesiones son totalmente gratuitas y se realizan de manera virtual mediante plataforma, dos días por semana (martes y jueves) con una duración de una hora y media, por lo que la asistencia de los participantes es de suma importancia y será tomada en cuenta en un 85 por ciento.



La capacitación arrancó el pasado 3 de noviembre y concluirá el 26 del mes en curso y tiene el propósito de que las y los trabajadores de la salud tengan mayor sensibilidad sobre el tema y brinden atención de calidad y tratamiento oportuno.



Las sesiones serán divididas en 8 módulos, en los que se abordarán los siguientes temas: Infecciones de Trasmisión sexual (ITS), Prevención combinada, Estigma y discriminación, Prevención de la transmisión perinatal congénita, Detección de anticuerpos VIH por pruebas rápidas, Contención emocional ante un resultado reactivo, Coinfección VIH-tuberculosis y Coinfección VIH-hepatitis C.



La capacitación es una acción previa en el marco del “Día Mundial del Sida 2020”, que se celebra 1º. de diciembre de cada año y en esta ocasión llevará como lema “Solidaridad mundial, responsabilidad compartida”.