Realiza SEE encuentro de experiencias en educación básica

Morelia, Michoacán, a 12 de noviembre de 2020.- En aras de continuar compartiendo evidencias y experiencias en esta nueva modalidad de educación virtual, la Secretaría de Educación en el Estado (SEE), refuerza las acciones en la materia, a través de diversos webinars que apoyan el desarrollo de las y los docentes michoacanos.



La Dirección de Formación Continua de la SEE, llevó a cabo la conferencia “Encuentro de experiencias en educación básica”, en donde docentes de preescolar, primaria y educación especial entablaron un diálogo acerca de cómo es que han vivido su trabajo pedagógico en los últimos tiempos.



Ante esta situación la SEE, felicitó y reconoció a todos los maestros y maestras participantes, quienes mantienen el compromiso con el trabajo académico, a fin de que pese a la situación de aislamiento necesario, niñas, niñas y jóvenes continúen recibiendo una educación de excelencia.



El objetivo de este webinar fue ayudar a los participantes a construir modelos de enseñanza a distancia, bajo la premisa de tecnologías que ya existen, y no pensar en tecnologías futuras.



Además, con esta actividad se ofrece una nueva visión en base a las evidencias y experiencias de otros colegas, lo que permitirá en los diferentes tipos y niveles de la educación básica, hacer las cosas diferentes en pro de la educación del estado.



“La educación a distancia, una experiencia de mejora y comunicación asertiva, utilizando las herramientas digitales”, fue uno de los temas de presentación que se compartió durante la actividad, a fin de exponer los diferentes medios tecnológicos utilizados para impartir las clases a la distancia y lograr el acercamiento esperado con los alumnos.



Experiencias en escuela multigrado y sus retos para el logro de aprendizajes esperados, actividades permanentes adaptadas a una educación a distancia, también fue otro de los temas compartidos para exponer las ventajas y desventajas en el desarrollo de los profesores tanto de manera presencial como a distancia.



En este tenor la SEE, informó que estos y otros temas de interés que apoyan y enriquecen el trabajo de los docentes ante la nueva modalidad de enseñanza a distancia, están disponibles en el enlace https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=370506164212724&id=100037600303303

para su consulta, así como para que puedan ser compartidos y escuchados por todos los interesados en mejorar la práctica educativa desde casa.