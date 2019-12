Tepalcatepec, Michoacán, a 17 de diciembre de 2019.– Mediante un modelo de coordinación tripartito, único en el país, este martes el Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, acompañado de autoridades federales y ganaderos de la región, abrió el Centro de Acopio Lechero en Tepalcatepec, que tuvo una inversión de 12 millones de pesos.



“Puedo decir que nosotros, el Gobierno del Estado y la Federación, fuimos quienes nos sumamos esta vez a fortalecer sus ideas y su trabajo; estoy convencido de que con esta inversión se reactivará la Cuenca Lechera de Tierra Caliente del estado”, puntualizó el mandatario estatal.



Este centro de acopio, recibirá cerca del 50 por ciento de la leche que producen los hatos ganaderos de esta región, que abarca parte de la Tierra Caliente, así como la Sierra-Costa, quienes producen más de 100 mil litros diarios, es decir, cerca de 42 millones de litros al año, cantidad que equivale a un nivel de producción de leche suficiente para llenar todo el Estadio Azteca cada 15 días.



“Esta infraestructura representa los grandes esfuerzos que ustedes hacen al poner el terreno y los servicios para que pueda funcionar; hoy los ingresos de las familias de más de mil 800 ganaderos de la región serán fortalecidos, porque con este centro de acopio tendrán precios garantizados durante todo el año”, puntualizó Aureoles Conejo.



Aureoles Conejo, indicó que Michoacán intensifica su potencial agroalimentario con proyectos conjuntos que permitirán que el estado mantenga su liderazgo en el sector.



En esta ruta, el director de Operaciones de Seguridad Alimentaria Mexicana (SEGALMEX), Bernardo Fernández Sánchez, señaló que los objetivos de los centros de acopio y Liconsa se centran en eliminar la pobreza alimentaria de comunidades marginadas e indígenas con productos nutricionales de excelencia y lograr la credencialización de la compra para dar certeza a los productores.



Mientras que Héctor Manuel Díaz Díaz, ganadero de la región hizo una invitación a los productores de leche de la región a acercarse al nuevo centro de acopio.



“Yo invito a los ganaderos a que no tengan miedo y que se acerquen al centro porque les va a ir bien, aquí nos enseñan cómo depurar la leche, a mi me ha convenido estar con Liconsa porque me he extendido y ahora hasta tengo más ganado”, comentó.



Por ello, el Gobernador Silvano Aureoles, reafirmó su compromiso para mantener la competitividad agroalimentaria de Michoacán, a través de las medidas de sanidad e inocuidad y la creación de más centros de acopio en otros municipios, que al igual que en Tepalcatepec, se sumen al modelo tripartito.