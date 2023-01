Quienes se oponen a tener un transporte público de calidad están en contra del pueblo de Michoacán: Juan Pablo Celis

Morelia, Michoacán; 31 de diciembre del 2022.- El presidente estatal de Morena en Michoacán, Juan Pablo Celis Silva, consideró que la construcción del metrobús en Morelia y del cablebús en Uruapan, generarán mayor bienestar a la población, además de conectar un sinfín de colonias en ambas ciudades también favorecerán al sector productivo, por lo que la modernización y el fortalecimiento del transporte público avanzan en favor de intereses colectivos y no de beneficios individuales.

“Durante décadas cualquier intento de modificar al transporte público en beneficio del usuario ha sido rechazado por organizaciones transportistas que sólo ven por el beneficio propio. Algunos líderes transportistas se niegan a aceptar que el bienestar del pueblo llegó de la mano de la Cuarta Transformación y que la lucha en contra de la corrupción es incansable en este gobierno”, recalcó Celis Silva.

El dirigente morenista, expresó que con obras como las propuestas por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, Michoacán está avanzando hacia un Estado de bienestar en el cual sí se reflejen lo que pagan los michoacanos en servicios de calidad, tal y como se pretende con el transporte público en todo el estado.

“Ya basta que el beneficio para la ciudadanía recaiga en la crítica poco constructiva de unos cuantos líderes que tienen secuestrado al transporte público, es hora de que el beneficio sea en colectivo y no solo en favor de unos cuantos, recordarles que no somos iguales, nosotros luchamos por principios y no por egoísmos”, concluyó Juan Pablo Celis.