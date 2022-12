¿Qué tal el frío? Exhorta Protección Civil a seguir recomendaciones ante las bajas temperaturas

Morelia, Michoacán, 19 de diciembre de 2022.- Diversos fenómenos meteorológicos presentes en el país provocarán temperaturas bajas, incluido el estado de Michoacán, de ahí la recomendación de la Secretaría de Gobierno a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil a tomar medidas preventivas.

Según pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional, se esperan días fríos con heladas matutinas en zonas altas montañosas y serranas, por ello, el exhorto a mantenerse atentos al descenso súbito de temperaturas.

Con la finalidad de evitar en la medida de lo posible, afectaciones a la salud por enfermedades respiratorias, se recuerdan las recomendaciones, que para estos casos, han dispuesto las autoridades en materia de protección civil.

• Abrigarse lo suficiente preferentemente usando la técnica de cebolla (vestirse por capas).

• Proteger rostro, cabeza, manos y orejas.

• Al salir de un lugar caliente, cubrir boca y nariz para evitar respirar aire frío.

• No utilizar doble media o calcetín ya que esto bloquea la circulación, en su caso utilizar calcetines de lana.

• En los días extremadamente fríos o con vientos fuertes, limitar la cantidad de tiempo al aire libre, ya que las exposiciones prolongadas pueden producir hipotermia y en casos extremos, congelación.

• Protegerse de la radiación solar con bloqueadores, asimismo, usar protectores labiales y cremas hidratantes para la piel para evitar resequedad por presencia de ambiente frío y seco.

• Alimentarse sanamente en invierno, procurar ingerir una mayor cantidad de calorías, vitaminas y líquidos (de preferencia tibios), frutas y nueces.

• Mantener una ventilación adecuada en caso de usar algún calefactor en casa, con la finalidad de evitar intoxicaciones por monóxido de carbono.

• No encender anafres o braseros dentro de lugares cerrados o con mala ventilación.

• Procurar que los niños no se acerquen para evitar accidentes

Finalmente, recordar que para el reporte de cualquier situación de riesgo, accidente o desastre natural, se dispone del número telefónico de emergencias 911.