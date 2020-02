La diputada local Miriam Tinoco Soto consideró positivo el planteamiento del auditor Superior de Michoacán, Miguel Ángel Aguirre sobre que se tipifique el no presentar la cuenta pública, de manera que la omisión en que se incurre adquiera ya categoría de delito y recordó que en abril del año pasado presentó una iniciativa en la que propuso inhabilitación, suspensión y destitución del cargo para quienes no lo hagan.

La diputada local consideró viable toda propuesta que contribuya a la transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción, por lo que en Michoacán se debe castigar con todo el peso de la Ley, a quienes no cumplan con presentar la cuenta pública.

Por ello, hizo mención que planteó que se adicione una fracción del artículo 49 y se agrega un segundo párrafo al artículo 63 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado, a fin sancionar a quienes no cumplan con la entrega de cuenta pública o de sus informes trimestrales.

La diputada integrante de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán, señaló que es necesario legislar en la materia, ya que es visible que hay quienes optan por no entregar la cuenta pública o lo hacen incompleto, pues el resultado por incumplir solo reciben una sanción menor, y consideran que una multa o una amonestación, es preferible y mucho más económico que cumplir con los postulados constitucionales en materia de anticorrupción.

La falta de cumplimiento, dijo, genera no conocer la información financiera real y por lo tanto, no es posible saber el estado de su deuda pública de los entes públicos, menos de los bienes muebles e inmuebles que poseen, adquieren o enajenan, tampoco si su inversión se vincula a sus planes de desarrollo, información sobre el ejercicio, destino y cumplimiento de los indicadores de desempeño de los programas por mencionar solo algunos, y dificultan sobremanera, o de plano imposibilitan la fiscalización superior pues el órgano de mérito, no puede contemplar en su plan de fiscalización lo que no conoce.

Miriam Tinoco subrayó que se debe sancionar a quienes no cumplan con entregar los informes trimestrales relativos a la Cuenta Pública, y que los mismos estén claros y completos, de lo contrario, consideró debe sancionarse al servidor público responsable.

Además, señaló que se tiene que contemplar como desacato cuando el servidor público responsable no haga entrega de dos o más informes trimestrales o la Cuenta Pública al Congreso, o a los responsables de su formulación, los rinda sin la totalidad de las características señaladas por la ley y la información complementaria que determine la Auditoría Superior de Michoacán o lo haga fuera de los plazos legales.

Por ello, refirió que es viable la propuesta formulada por el Auditor, puesto que se debe castigar con todo el peso de la Ley, a quienes no cumplan con la entrega.