Que jefas de familia en Michoacán tengan garantizado acceso a la vivienda propone Tony Martínez

A fin de garantizar que las mujeres tengan garantizado el derecho y acceso a la vivienda, el diputado Norberto Antonio Martínez Soto presentó una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Instituto de Vivienda del Estado, en la que se plantea dar preferencia de acceso a una vivienda digna, a las jefas de familia y sus descendientes.



El diputado local integrante del Grupo Parlamentario del PRD en el Congreso del Estado, expuso que de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, la necesidad de reemplazo de vivienda está concentrada en la población no afiliada a la seguridad social, que representa el 73% de la necesidad nacional y solamente recibe el 30% del financiamiento total destinado a vivienda de acuerdo a lo establecido en este documento en 2010, la carencia de servicios básicos en la vivienda afectó a 9.4% de la población en localidades urbanas, mientras que en zonas rurales se presenta en 50.4%.



En dicho plan, se evidencia que existen grupos de la población, particularmente desatendidos como es el caso de las jefas de familia, por lo que Tony Martínez presentó esta iniciativa durante la sesión virtual.



La reforma propuesta este día por el diputado consiste en que el Instituto de Vivienda podrá celebrar contratos de venta, arrendamiento y donación de inmuebles, ajustándose a los ordenamientos legales aplicables, con jefas y jefes de familia que no sean propietarios de vivienda preferentemente, procurando resolver la necesidad de vivienda popular y de interés social.



Además de que el instituto, con base en lo dispuesto en los ordenamientos legales aplicables y de acuerdo a lo convenido con las instituciones financieras y crediticias, formulará las reglas y procedimientos mediante los cuales se regulará la operación y otorgamiento de créditos, donaciones y financiamientos destinados a la construcción, adquisición o mejoramiento de vivienda de interés social y popular.



En ese contexto, se tendrán que sujetar a las siguientes bases: solo podrán ser concedidos a personas en lo individual y se dará preferencia a los beneficios que otorga la presente Ley, a las personas de más bajos ingresos que tengan a su cargo una familia; vivan en hacinamiento; o no cuenten con una vivienda digna y propia, priorizando a las jefas de familia, con los mecanismos y apoyos que garanticen su exigibilidad.



En Michoacán, una de las necesidades básicas que aqueja a las familias es precisamente la carencia de una vivienda digna, especialmente cuando dichas familias solo cuentan con un sostén económico, que en la mayoría de los casos se trata de mujeres a las que denominamos jefas de familia, resaltó el legislador en su exposición de motivos.



Tony Martínez manifestó que “tener acceso a este derecho en muchas ocasiones es complicado derivado de la difícil situación económica por la que atraviesan diversos sectores sociales de nuestro país, esta situación se agrava en caso de mujeres que son jefas de familia y tienen a su cargo la educación y manutención de sus hijos”.



En nuestro estado, como en el resto del país, dijo que, las familias se encuentran viviendo con sus hijos en hacinamiento, con repercusiones que afectan especialmente el desarrollo psicológico y de salud de estas personas.



Por ello, la importancia de esta reforma para establecer en la Ley, que las jefas de familia pueden acceder a un crédito, financiamiento público o apoyo destinado para la obtención o mejoramiento de la vivienda señalados en la Ley Orgánica del Instituto de Vivienda del Estado, a fin de contribuir a su desarrollo y eliminar cualquier obstáculo o discriminación.



“Es nuestro compromiso y deber plasmar en nuestra legislación local, las acciones para fortalecer los derechos de las mujeres y garantizarles que puedan adquirir vía crédito o financiamiento público, una vivienda digna y así fortalecer el núcleo más importante de nuestra sociedad que es la familia”.



Tony Martínez aclaró que, la aprobación de la presente iniciativa, no representa necesariamente un impacto presupuestal negativo a las finanzas públicas, debido a que los tres órdenes de gobierno cuentan ya en sus respectivas leyes de ingresos, con presupuesto destinado a programas de financiamiento y subsidio consignados a la obtención, mejoramiento y ampliación de vivienda, en la especificidad, el espíritu de la presente pieza legislativa, es modificar el sistema de acceso y de selección a las políticas públicas y programas antes mencionados, priorizando la oportunidad de obtener estos beneficios a un grupo vulnerable como es el que las jefas de familia representan.