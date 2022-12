¿Qué festejan? La reflexión de Abelardo Pérez Estrada hoy en “Transformando”

Al grito de “no pasó no pasó, la reforma no pasó”, festejó la alianza que volvieron a votar otra vez en conjunto.

Pero realmente deberíamos pensar el fondo de lo que festejan.

Estarán festejando, que después de unas semanas donde el PRI creó una fisura del tamaño de un socavón en la alianza, al presentar la puerta trasera para apoyar la militarización del país del presidente López Obrador y con esto perder la confianza de sus compañeros de alianza del PAN y PRD.

O festejan que se mantienen unidos para votar alineados en contra de una reforma que iba a ser regresiva para la democracia del país

Tal vez, festejan que no les bajaron el gasto de campaña ni la forma en que se asignaran las candidaturas plurinominales, que muchos de ellos buscaran en el siguiente periodo.

Festejaran que la negociación alcanzo para engañar a México, negociando aprobar fast track, el plan B del presidente, donde pretende seguir debilitando al INE.

¿Podrían festejar, que al aprobar el plan B, están quitándole facultades de sancionar al INE y al Tribunal?, es como si a un árbitro de futbol, le permitieran tener el reglamento, pero sin tener las tarjetas roja y amarilla.

Este Plan B, le hubiera eliminado la facultad al INE y Tribunal, de quitarle la candidatura a Salgado Macedonio, hay que recordar que el INE y Tribunal, aplicaron las sanciones que los legisladores habían considerado pertinentes, en ningún momento fue una sanción desproporcionada, tal como se ha querido difundir.

Espero que los organismos, partidos y asociaciones, así como la sociedad en general, no crea que nuestra democracia ya no está en riesgo, y continuemos presionando, ahora a los senadores para que no permitan este retroceso.

Festejar, sería unirse para aprobar una reforma que modifique nuestras condiciones electorales para bien, pero no he visto una sola contrapropuesta para reforma energética, ni una contrapropuesta para la militarización, ni fiscal y mucho menos una electoral.

No requerimos legisladores que festejen por el hecho de oponerse a todo lo que manda el ejecutivo, estoy de acuerdo que muchas de las propuestas del presidente tienen el objetivo de concentrar el poder, sin embargo, nuestras leyes, así como nuestra democracia es perfectible y deberíamos de avanzar y evolucionar lo que actualmente tenemos, evolucionar no es quedarnos como estamos y frenar todo lo que mande el presidente López Obrador, evolucionar es presentar iniciativas para estar mejor.

POSDATA

Esta semana las instituciones en Perú, detuvieron el golpe de estado que pretendía dar el ahora expresidente Castillo, un congreso que se negó a ser disuelto, un poder judicial, independiente que no le tembló la mano para enjuiciar al presidente, un ejército, que se negó a obedecer al golpista.

En Perú, las instituciones no fallaron, y demostraron el porque deben seguir siendo independientes.

Insisto, ¡Es tiempo de los ciudadanos!, con festejos reales.

Abelardo Pérez Estrada

@abeperez

Empresario, analista, Expresidente CANACINTRA