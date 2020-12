Proyecto 21 niega respaldar a proyectos políticos

Morelia, Mich.-16 de Diciembre de 2020.- Los integrantes de Proyecto 21 pidieron que no se use el nombre de su fundador José Manuel Mireles para sacar lucro político y expresaron que aún no se unen a ningún proyecto electoral, dado que aún no los conocen.

Durante una rueda de prensa, el miembro del grupo, Ricardo García Campos su prioridad es cumplir con los principios de su fundador José Manuel Mireles Valverde y se debe priorizar la atención a la gente.

“Desconocemos a cualquier representante que no haya sigo elegido por el órgano colegiado de esta organización como líder, vocero o gestor ante diferentes instancias y actores políticos”.

Asimismo reiteraron que mantendrán sus labores emprendidas desde 2013.

“Queremos ser escuchados, atendidos e integrados. Tenemos representación en más de 80 municipios del estado. Esta organización está constituida por diversos actores que representan a la población michoacana: madres, profesionistas, maestros, obreros, campesinos, estudiantes, indígenas, jóvenes, migrantes, liberales, empleados, emprendedores, adultos mayores y a todos ellos debemos respeto, así como transparencia en las decisiones que se tomen, ya que todos ellos deberán ser consultados y respaldados”.