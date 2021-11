Proximidad social una prioridad durante Noche de Muertos 2021: SSP

Pátzcuaro, Michoacán, a 2 de noviembre de 2021.- Gracias al trabajo de proximidad social emprendido por los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) durante la celebración de Noche de Muertos, la madrugada de este día fue posible brindar ayuda a dos menores de edad que estaban extraviadas en el panteón de la localidad de Tzurumútaro en este municipio.

En un recorrido de proximidad social, los oficiales caracterizados de medio rostro con la tradicional “catrina” y “catrín”, portando con gallardía e integridad sus uniformes de la Policía Michoacán, emprendieron el recorrido por los panteones, las plazas y los principales puntos de afluencia turística durante la Noche de Muertos 2021 en toda la ribera del Lago de Pátzcuaro.

¿La finalidad? Tener cercanía con los visitantes que se dan cita de todas las partes del país y del mundo para conocer esta tradición milenaria y ser testigos de la forma en la que los michoacanos honran la memoria de sus familiares a los pies de una tumba llena de luz, misticismo y olores mágicos a copal, veladora y comida tradicional, en plena armonía chicos y grandes, familias y una Policía humana dedicada al servicio.

Los agentes estatales están siempre listos para atender cualquier emergencia y mientras realizaban un recorriendo por el panteón de la localidad de Tzurumútaro, dos pequeñas de 10 y 11 años de edad, se aproximaron a unas de las oficiales para pedir su ayuda, ya que llevaban varios minutos caminando pérdidas y estaban asustadas.

La oficial, luego de recibir el abrazo de una de las niñas, le preguntó varias cosas, información clave, para dar con el paradero de su mamá, y los agentes procedieron a la búsqueda de los seres queridos de las pequeñas, apoyados del trabajo de perifoneo de una unidad móvil de la SSP y la ayuda de varios ciudadanos.

De esta forma en pocos minutos se logró localizar a los familiares de las menores y reencontrarlas con ellos.

“Mi agradecimiento a la Policía, por distraerme un rato dejé de ver a mi niña, estábamos buscando nuestra camioneta, volví a voltear y ya no vi a mi hija, y me preocupé tanto, gracias porque me la trajeron de vuelta, es un gran gusto saber que tenemos muy buenos policías al servicio de la gente”, comentó entre lágrimas la madre de una de las menores.

Las pequeñas iban con dos familias que recorrían juntas el mencionado campo santo y luego de lo sucedido continuaron felices con su visita al lugar, gracias a la labor de los efectivos de esta institución.

Ante la visita a lugares con importante afluencia de visitantes, la policía estatal, Yurisela Arroyo Hernández, hizo un llamado a la ciudadanía.

“Es muy importante que estén revisando constantemente que los chiquitos no se alejen de los papás, asegurarse de que están con ellos y que se mantengan cerca”, manifestó.

Arroyo Hernández también comentó: “Siento mucho orgullo el que los niños se acerquen a nosotros con esa confianza porque es muy importante que así nos vean para que ante cualquier situación los podamos ayudar”, subrayó.

También, el policía estatal, Elvis Fernando Cuéllar Martínez, enfatizó la importancia de hacer la denuncia oportuna y buscar el apoyo de la SSP ante cualquier percance.

“Se recomienda a las familias: primero que cuiden a sus niños, que no tomen en exceso, si toman no manejen, si tienen algún percance o accidente y ven algún oficial tengan toda la confianza del mundo de acercarse o marcar a las líneas telefónicas de emergencias como el 911 para que podamos auxiliarlos”, puntualizó.

Acciones como esta son emprendidas por la SSP en este operativo conjunto con la federación y con los municipios que suma a más de 2 mil elementos desplegados en los principales lugares de mayor afluencia turística en esta ancestral Noche de Muertos 2021, con el firme compromiso de salvaguardar la seguridad y el orden con honestidad y trabajo.