Protección Civil Estatal alerta ante incidentes en periodo vacacional

Morelia, Michoacán, 2 de abril de 2021.- La Secretaría de Gobierno a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil atiende puntualmente los incidentes registrados durante este jueves y viernes en el interior del estado.

El secretario de Gobierno, Armando Hurtado Arévalo destacó que los incidentes se atienden en coordinación con las instancias municipales, la Guardia Nacional, la Policía Michoacán, la Secretaría de Salud y las delegaciones de Protección Civil, con la finalidad de salvaguardar la seguridad de las y los michoacanos.

“Sabemos que serán días de desplazamiento social, buscaremos atender cada uno de los incidentes que se vayan registrando, todo a través de una coordinación institucional de los tres niveles de gobierno”, expresó el encargado de la política interna.

Este jueves, la Coordinación de Protección Civil atendió en el municipio de Jiménez un reporte de desaparición de un joven en Presa de la Estancia, mismo que fue localizado sin vida durante este viernes.

La tarde noche del jueves, en Aquila se reportó el fallecimiento de una persona por inmersión en Playa Las Salinas, el cual era un hombre oriundo de Morelia.

Todos los incidentes del jueves y viernes se atendieron en el marco del operativo de Protección Civil implementado por las vacaciones de la Semana Santa, el cual contempla operativos en las vías de comunicación, así como servicio al público para identificar los posibles riesgos de contagio de COVID-19 a través de manuales de buenas prácticas de seguridad e higiene.

La Coordinación Estatal de Protección Civil reitera a la ciudadanía las recomendaciones de seguridad para este periodo vacacional.

Seguridad en carretera:

• No conducir en estado de ebriedad

• Encender las luces del vehículo, cuando empiece a oscurecer.

• Conceder cambio de luces.

• Utilizar en todo momento el cinturón de seguridad.

• Respetar los límites de seguridad.

Seguridad en albercas, ríos, lagos y presas:

• Cuidar a los niños, no dejarlos solos, cerca de la orilla.

• Si no sabe nadar, no corra riesgos.

• No entrar al agua después de comer.

• Al padecer alguna enfermedad que impida estar con seguridad en el agua, no entrar.

Seguridad en playas:

• Evitar exponerse a los rayos solares, de lo contrario utilizar gorros, sombreros y/o bloqueadores UV.

• Consumir suficiente líquido para evitar deshidratación.

• No nadar bajos los efectos de bebidas alcohólicas.

• Por ningún motivo nadar en zonas dedicadas a deportes acuáticos y lanchas.

• No entrar al agua después de comer.

Asimismo ante un posible caso de COVID-19, se recomienda lo siguiente:

-En caso de detectar alguna persona con los siguientes síntomas: fiebre y dolor de cabeza, acompañado de al menos uno de los siguientes síntomas:

• Dolor o ardor de garganta, dolores musculares, dolores de las articulaciones, escurrimiento nasal, ojos rojos, dolor de pecho y dificultad para respirar (casos graves)

• Se deberá de avisar al personal responsable designado por la empresa de dar seguimiento a los posibles casos de contagio.

• La persona con posible contagio deberá ser aislada del resto de la gente.

• El personal responsable deberá llamar a los teléfonos 800 123 2890 o al 911 para comunicar el posible contagio.

• Se deberá desinfectar el área donde estuvo la persona con posible contagio.

• El personal que tuvo contacto con la persona con posible contagio deberá de quedarse en casa, hasta que se confirme el contagio, de ser positivo, deberá hacerlo por 15 días.