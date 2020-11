Promueve SEE enseñanza de la lengua purépecha

Morelia, Michoacán, a 6 de noviembre de 2020.- “Materiales didácticos para la enseñanza del purépecha”, fue el tema del webinar transmitido por la Secretaría de Educación en el Estado (SEE), para fortalecer los procesos de enseñanza aprendizaje en lenguas originarias durante la contingencia sanitaria por COVID-19.



Promover la lengua materna, la cultura y metodología desde diversos enfoques con una perspectiva cultural y comunicativa entre las y los docentes michoacanos, fue el objetivo de dicha actividad, promovida por la Dirección de Formación Continua de la SEE y dirigida a todos aquellos docentes que enseñan las lenguas indígenas de Michoacán, en todos los tipos y niveles educativos.



Es así que, a través de distintos materiales didácticos presentados por la ponente y profesora en la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Alicia Mateo Manzo, brindó diferentes recomendaciones para que los maestros encuentren mecanismos necesarios y útiles que ayuden a mejorar los procesos de enseñanza de la lengua purépecha con sus alumnos.



Afirmó que es transcendental hablar sobre la importancia de la preservación de las lenguas indígenas y la necesidad de aprovechar los recursos y materiales didácticos disponibles para lograrlo.



En este tenor, dijo que las y los maestros que enseñan las lenguas indígenas deben considerar las metodologías, así como la creación de programas de enseñanza, la planeación de materiales didácticos, y claridad en los objetivos y contenidos educativos.



Con estas acciones la SEE busca promover en los docentes la concepción y valores de la lengua y la riqueza original, por lo que invita a las y los interesados en esta charla a verla en el siguiente enlace web https://www.youtube.com/watch?v=FUVxZsnsP54, para que nadie se quede atrás, que nadie se quede fuera, conocer nuestras raíces nos hace ser mejores.