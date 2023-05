Promueve implante Morelia generación de datos sociodemográficos y estadísticos de comunidad LGBT+

El Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) de Morelia, trabaja en la recaudación de datos para medir las características sociodemográficas y estadísticos de la comunidad LGBT+ y de la sociedad moreliana en general, por lo cual presentó una encuesta sobre Diversidad Sexual y Género, la cual estará disponible hasta el día 28 de junio.



En el marco al Día Mundial de la Respuesta contra la Homofobia, Lesbofobia, Bifobia y Transfobia, la Directora General del IMPLAN Morelia, Joanna Moreno Manzo, señaló que a través del centro de investigación del instituto de encabeza se estarán realizando estos esfuerzos a fin de trabajar con datos reales en programas, iniciativas y proyectos que permitan a las autoridades gubernamentales dar atención a esta parte de la población.



“En las calles y en los muros el pueblo hace y escribe la historia de su ciudad, así ha sido como desde hace muchos años se escribe la historia de la comunidad LGBT que ha sido justo en las calles y muros que han tenido que salir a escribir y gritar que no pueden más con la violencia; hoy como funcionarios públicos nos toca la obligación de ser empáticos y de asumir una responsabilidad jurídica y normativa de trabajar para con la comunidad LGBT”.



Moreno Manzo, recordó que actualmente el municipio no cuenta con una estadística real de los datos sobre la comunidad, orientación, o sexualidad; donde recordó que fue en 2021 cuando se levantó un total de 43 mil 737 encuestas a nivel nacional por parte del INEGI, de las cuales 1,500 corresponden a Michoacán y se desconoce los datos representativos para la capital del estado.



“La diversidad enriquece y hace una mejor ciudad. Tenemos que empezar a trabajar en nuestros datos municipales, esta es una encuesta un poco larga para ser cuestionario web, son 118 reactivos y no es una encuesta es exclusiva para miembros de la comunidad, por lo que todas y todos podemos contestarla es importante conocer nuestra perspectiva en temas de sexualidad, relaciones familiares y relaciones cotidianas para saber cómo vivimos como sociedad”.



Añadió que será hasta el 28 de junio cuando se tendrá como meta recaudar un total de mil cuestionarios para contar con una muestra representativa que arroje datos valiosos para la toma de decisiones y para tener mejoras desde el municipio hacia la comunidad.



Es de señalar que las y los interesados podrán participar en esta encuesta a través del link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfc4EPuJS2xe2-8VEE_kJ5axY9cjdX6Knp5GVcT9vQDOWrCuw/viewform