Múgica, Michoacán.- 22 de agosto de 2025.- La mañana de este viernes, decenas de productores de arroz de la región bloquearon de manera pacífica la carretera que conecta de Nueva Italia a Lombardía, a la altura de la comunidad de La Laguna, justo en el cruce con las vías férreas, para exigir al gobierno federal el pago del precio de garantía correspondiente al ciclo Primavera-Verano 2024.

El cierre vial generó largas filas de hasta cinco kilómetros, lo que afectó seriamente el tránsito en la zona. Autoridades viales exhortaron a los conductores a extremar precauciones y atender las indicaciones, ya que el bloqueo se mantiene de forma indefinida.

Los manifestantes, provenientes de los municipios de Parácuaro, Lombardía, Nuevo Urecho y Tepalcatepec, señalaron que desde noviembre entregaron sus cosechas de arroz, sin que hasta ahora la Secretaría de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) haya cumplido con el pago de los apoyos comprometidos.

“Estamos cansados de andar pidiendo que se nos hagan los trámites para el apoyo que tenemos en el cultivo del arroz. Cosechamos en noviembre y hasta la fecha no nos han hecho ni siquiera los trámites para los estímulos”, expresó uno de los productores.

Añadieron que, pese a múltiples gestiones a nivel federal, no han recibido respuesta ni certeza sobre los recursos, lo que los ha llevado a endeudarse con altos intereses para mantener sus cultivos.

“Nos vemos en la necesidad de bloquear esta vía. Con la pena de molestar a la gente, pero creemos que es la única manera de que nos atiendan. Si no hay respuesta, estamos dispuestos a tomar la vía del tren e incluso la autopista”, advirtieron.

Los arroceros señalaron que la protesta se mantendrá hasta las 12 del día en espera de que un representante federal acuda con garantías de pago. De no ser así, afirmaron que radicalizarán sus acciones hasta ser escuchados.

La región de Lombardía ha sido históricamente productora de arroz en Michoacán y, de acuerdo con los manifestantes, la falta de cumplimiento del gobierno federal pone en riesgo la continuidad de esta actividad agrícola que da sustento a cientos de familias.